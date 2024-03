Arranca campaña Raymundo Vázquez Conchas para diputado federal por el Distrito II, en Apizaco

En la colonia Morelos, una de las zonas más alejadas del municipio de Apizaco, Raymundo Vázquez Conchas, candidato a diputado federal por el Distrito II, inició su campaña política que será llevada con el corazón y la austeridad.

La mañana de este sábado, el candidato abanderado por la coalición de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, prometió a la ciudadanía que asumirá los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo tlaxcalteca ni al país.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Acompañado de representantes políticos, externó que es un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones, de ahí que se dijo agradecido con la vida y sus familiares.

Mencionó que inició campaña en la colonia Morelos porque le gusta sumar y no dividir para lograr mejores resultados e integrar buenas voluntades.

Puntualizó que este sábado iniciaron actividades en su trayecto a la diputación federal, pues ayer viernes acudió a apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México.

Al concluir su mensaje efectuó el primer toque de puertas en la colonia Morelos, en Apizaco; posteriormente avanzaron a San José Tetel y Santa Úrsula Zimapetepec, en Yauhquemehcan.