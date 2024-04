Vuelve un clásico: Renace la chaquira como accesorio estrella

Los accesorios saturados de estilo y glamour han tomado el centro del escenario en el mundo de la moda contemporánea. Collares, aretes, pulseras multicolores, de diversos tamaños y con diseños variados en chaquira, están cautivando la atención de quienes buscan añadir un toque de color y creatividad a sus estilos.

Los expertos en moda confirman que la tendencia dominante para esta temporada es la chaquira. Este material, que en el pasado fue la sensación, está retomando su fuerza entre aquellas personas que siempre están ansiosas por innovar y combinar sus looks con un toque artesanal.





Raúl Cortés, experto en moda, señala que los días en que se creía que el oro y la plata no podían combinarse, o que ciertos colores no armonizaban, han quedado en el olvido. Estamos viviendo en una era de flexibilidad y reinvención, y la moda no es una excepción.

Una de las formas más populares de lucir una gran variedad de collares con chaquira, junto con otros tipos de accesorios, es a través de la superposición. Esto implica utilizar collares de diferentes tamaños para que se solapen unos sobre otros, permitiendo apreciar la diversidad y detalle de cada uno.