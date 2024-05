Candidato al Senado Rodrigo Cuahutle fija postura ante posible persecución política

El candidato al Senado de la República por el Partido del Trabajo (PT), Rodrigo Cuahutle Salazar emitió un pronunciamiento en sus redes sociales por una posible persecución política en su contra.

El candidato del pueblo, informó que se ha especulado que la autoridad estatal quiere privarlo de su libertad, por lo que hizo un llamado a dejar que el pueblo decida y elija con libertad a sus representantes el próximo 2 de junio.

Quiero hacer un pronunciamiento en donde se especula que se quiere privar de mi libertad por parte de la autoridad de nuestro estado. Quiero hacer un llamado a que dejen que el pueblo decida, que el pueblo pueda elegir libremente las autoridades que nos van a representar.

En ese sentido, agradeció todas las muestras de cariño y el cálido recibimiento que ha tenido a lo largo de su campaña proselitista, pues gracias a esa cercanía lo han visto como una voz de esperanza y justicia para transformar el estado.

También, expresó que siempre ha sido una persona que no lo mueve la ambición por el poder ni la sed de dinero, pues es hombre íntegro, de principios y valores, por lo que jamás se ha metido con nadie y jamás lo hará.

“Saben que yo no me he metido con nadie, nunca lo haré, porque soy una persona íntegra, de valores, de principios, pero sobre todo esa voz del pueblo que aqueja a nuestro estado. Saben que a mí no me mueve la ambición del poder, ni la sed de dinero, sino clamo esa justicia que necesita Tlaxcala”.

Finalmente, confío en que la voz del pueblo se va a escuchar el próximo 2 de junio y la gente votará por Rodrigo Cuahutle Salazar para que los represente desde el senado de la República.