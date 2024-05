Comando irrumpe en vivienda de candidato a presidencia de comunidad de Aquiahuac, municipio de Tetlatlahuca

Un comando irrumpió en casa del aspirante a la presidencia de comunidad de Santa Cruz Aquiahuac por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Israel Cervantes Hernández, para amedrentarlo, robarle dinero en efectivo y celulares.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 08:00 horas de este primero de mayo, en la vivienda ubicada en la calle Tezihutlan, esquina con carretera federal San Martín-Zacatelco, de la localidad de Santa Cruz Aquiahuac, municipio de Tetlatlahuca.

La vivienda es propiedad del aspirante a la presidencia de la localidad, hecho que fue evidenciado por el aspirante a la alcaldía de Tetlatlahuca, también por las siglas de Morena, Hugo Mendoza Salazar.

El propio afectado narró que ocho sujetos armados irrumpieron violentamente en su hogar, le apuntaron a él y a su familia, los amedrentaron, ataron de pies y manos, para luego llevarse dinero en efectivo.

La suma económica que sustrajeron fue alta, además del robo de varios teléfonos celulares. Ya con el botín emprendieron la huida a bordo de una camioneta marca Chrysler, tipo Voyager, color gris, con rumbo desconocido.

El aspirante apodado “El Chaparro” presentó lesiones en la cabeza, derivado de las agresiones físicas recibidas, por ello fue atendido por paramédicos de Tetlatlahuca, pero sin la necesidad de trasladarlo a alguna unidad médica cercana.

Además se negó a presentar la denuncia correspondiente, pues aseveró que “por andar en la política ha tenido varios problemas”, fue entonces que las policías estatal y municipal se retiraron del sitio.

ES TEMA POLÍTICO, AFIRMA

Por su lado, Hugo Mendoza Salazar afirmó a través de comunicado en sus redes sociales que los hombres portaban armas largas y amenazaron con secuestrar a una de las hijas del aspirante a la presidencia de comunidad, por lo cual hizo público su repudio a este tipo de actos.

“Quisiéramos pensar que se trata solo de una coincidencia, pero parece muy claro que la intención es amedrentar a los liderazgos sociales que están sumados al proyecto de Morena, al proyecto de la Cuarta Transformación en Tetlatlahuca”, señaló.

De igual manera dijo confiar en las autoridades que sabrán hacer su trabajo “y sepan quienes quieren afectar a nuestro pueblo, que somos más los buenos y que esto solo nos fortalece, para dar la batalla y que el proyecto de la gente se consolide para sacar de una vez por todas a este cáncer de Tetlatlahuca”.

VIGENTE, PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE CANDIDATOS

La SSC recordó, a través de su área de vinculación, que está vigente el “Protocolo de actuación para la protección de candidatos en el proceso electoral”, pero el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) debe accionar primero y previa denuncia ante la PGJE.

“Cuando un candidato solicite al ITE una condición de cuidado específica, la autoridad electoral verificará que la petición incluya datos específicos, para luego enviarla a la SSC y a la PGJE en un plazo máximo de dos horas”, señala.

INDESEABLE LA VIOLENCIA EN LA POLÍTICA: ORTIZ

Por su lado, el presidente del Consejo Mayor del Partido Alianza Ciudadana, Héctor Israel Ortiz Ortiz se pronunció en contra de todo acto de violencia dentro de la política, pues atenta contra la democracia en Tlaxcala y el país. “No habíamos tenido antecedente de un hecho así, no es deseable, no debemos permitirlo como sociedad, es muy grave y no es deseable en un México democrático que haya que asesinar un candidato para que no llegue a ganar una elección”, subrayó.

Para sus candidatos, sostuvo que no tienen miedo, pero tampoco dejan de ser vulnerables, entonces quienes se sientan inseguros deben hacerlo saber de manera inmediata al partido.

NO LLEGÓ DENUNCIA

El área de vinculación de la PGJE confirmó que hasta la tarde de ayer no había denuncia correspondiente por el allanamiento de morada y asalto en la vivienda ubicada en Santa Cruz Aquiahuac, sin embargo, en el lapso del día podría presentarse.