Confía PRD que el ITE apruebe sus registros a diputados locales

En espera de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) valide los documentos entregados por los partidos para subsanar las observaciones con respecto de sus registros, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confía en que el Consejo General valide -ahora sí- sus candidaturas a las diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

Elecciones 2024 Para evitar su falsificación, boletas electorales tendrán seis medidas de seguridad, acuerda ITE

En rueda de prensa, la dirigente estatal de ese instituto político, Patricia Zenteno Hernández, explicó que tuvieron que solventar algunos requerimientos por parte de la autoridad electoral, lo cual entregaron el pasado domingo y que fueron, entre otros, la omisión de un requerimiento de suplencia de la fórmula indígena del distrito ocho, que fue sustituida de manera correcta, además de entregar una constancia que les hacía falta en materia indígena.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Aunado a lo anterior, indicó que en la fórmula migrante quedó pendiente debido a que la documentación de su aspirante, quien trabaja y tiene residencia en Canadá, no llegó a tiempo, pero al recibirlos fueron entregados alte el Instituto.

Elecciones 2024 Comunidad LGBT+ califica de oportunistas a Aurora Villeda y José María Méndez, por candidaturas a diputaciones

Asimismo, puntualizó que sustituyeron la fórmula joven que tenían como género hombre, pero fue cubierta con una mujer de acuerdo a su tabla, con lo que ya se cumple con el principio de paridad de género, tanto de manera horizontal como de vertical en las postulaciones a los candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional.

Indicó que también cumplieron con las diversas acciones afirmativas de personas jóvenes, migrantes, indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, por lo que estarán atentos a la sesión del Consejo general de ITE, donde resuelva sobre las candidaturas.

Lee más: ➡️Promete Xóchitl Gálvez terminar en Tlaxcala con la inseguridad y trata

Quiero hacer mucho énfasis que hemos trabajado con nuestros grupos y equipos sobre las acciones afirmativas, por eso nosotros postulamos a quienes pertenecen a esos sectores, pues no cubrimos certificados médicos apócrifos; no llevamos tampoco a ciudadanos que no pertenezcan a la comunidad lésbico-gay, con lo cual da la oportunidad de manera eficiente a esos grupos, enfatizó.

Elecciones 2024 Hoy inicia el registro de candidaturas para integrantes presidencias de comunidad y municipales

EXIGE AL ESTADO GARANTIZAR SEGURIDAD EN ELECCIONES

Por otro lado, Zenteno Hernández apeló a que el gobierno estatal retome el tema de la seguridad y garantice un proceso tranquilo, en calma y donde los ciudadanos puedan salir a votar.

No te pierdas: ➡️Suma “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” a Benito Juárez, Hueyotlipan y Xicohtzinco en su coalición

Lamentó que zonas como Huamantla o varios municipios del oriente sean zonas rojas en el tema electoral; sin embargo, aseguró que por el momento ninguno de sus candidatos ha pensado en solicitar seguridad a las instancias correspondientes y esperan no necesitarlo.

El PRD destacó que cumplieron con las diversas acciones afirmativas de personas jóvenes, migrantes, indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual.