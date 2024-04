Intentaron políticos burlar ley electoral para obtener registro a diputados

Desde autodefinirse como miembros de la comunidad de lésbico-gay, demostrar una discapacidad o autodesignarse como migrantes son algunas de las estrategias desesperadas que miembros de distintos partidos políticos utilizaron con tal de obtener el registro de su candidatura a una diputación local.

La noche del pasado dos de abril, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) reservó 10 de 11 registros de candidaturas a esos puestos de elección popular por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, pues los documentos presentados por los partidos políticos no lograron demostrar esa pertenencia.

De esta forma, el ITE reservó el registro de candidaturas a diputados locales de esos 10 partidos políticos y sólo aprobó las de Movimiento Ciudadano, instituto al que habrá de entregarle las constancias respectivas para acreditar dicha procedencia, aunque deberá subsanar un aspecto relacionado con la verificación del vínculo con el estado y la comunidad migrante.

PRI

El Consejo General determinó que el PRI violentó la ley al encabezar Enrique Padilla Sánchez su lista de diputaciones de representación proporcional, pues por alternancia debería ser una mujer la primera en la lista.

Aunado a lo anterior, el ITE no avaló cuatro de las ocho candidaturas de mayoría relativa correspondiente a la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” por no postular ninguna en favor de los grupos vulnerables, de ahí que no procedieron los registros de los distritos 07, 11, 13 y 15, que abanderaban Héctor Martínez, Noé Parada Matamoros, Sandra Cortés Águila y Damaris Cortés Ramírez, de manera respectiva.

PAN

Por otro lado, el PAN colocó al exdiputado local de Morena, José María Méndez Salgado, como integrante de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+), en busca de cumplir con las acciones afirmativas.

“SIGAMOS HACIENDO HISTORIA POR TLAXCALA”

Asimismo, por haber caído en diversas omisiones, el ITE reservó las candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”, integrada por Morena, PVEM, Panal, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, pues incurrieron en diversas omisiones, como fueron no acreditar los requisitos en la postulación para personas indígenas y, en su lista plurinominal, no procedió el registro de la candidatura número dos del listado, que corresponde al diputado local con licencia Rubén Terán Águila, quien fue inscrito para cumplir la cuota migrante.

Por su parte, a Fuerza por México también le fueron reservados sus registros, pues tiene inconsistencias en sus nominaciones respecto a las acciones afirmativas, pues pretendió inscribir a la diputada local con licencia Reyna Flor Báez Lozano para cumplir la cuota de personas con discapacidad, pues presentó un certificado emitido por el Departamento de Fomento a la Salud, adscrito al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tlaxcala, el cual no especificó que se trate de una discapacidad permanente.

Para el caso del PVEM, su lista de candidaturas de representación proporcional fue rechazada al ser encabezada por un hombre en la figura de Jaime Piñón Valdivia, pues por el principio de alternancia debería ser una mujer el número uno en la lista.

Además, el PVEM inscribió al mismo Piñón Valdivia para cumplir con la acción afirmativa de personas con discapacidad, para lo cual presentó documentación presuntamente expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el ITE al corroborar su veracidad comprobó que no correspondían a las que emite dicha institución y le dio vista de las mismas para que, en uso de sus atribuciones resuelva lo que a derecho corresponda.

Sin embargo, sus postulados en la lista de mayoría relativa Jaciel González Herrera y Maribel León Cruz cumplieron con los requisitos de elegibilidad, pero el partido deberá esperar a que Morena subsane sus omisiones.

Por su parte, el Panal incumplió con el principio constitucional de paridad de género de las postulaciones por el principio de mayoría relativa en el bloque de votación más baja, así como haber vuelto a encabezar un hombre dicho listado y no una mujer.

Por su parte, a Redes Sociales Progresistas el ITE ordenó solventar diversas irregularidades para cumplir las acciones en favor de los grupos de personas indígenas, con discapacidad y residentes en el extranjero.

PRD

Por su parte, al PRD también le fueron reservados registros de las fórmulas por el principio de mayoría relativa y representación proporcional por no cumplir con las acciones afirmativas en favor de personas indígenas y residentes en el extranjero y, para el caso de las de representación proporcional, deberá dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género.

PT

En el caso del PT, que mantuvo en secrecía sus candidaturas, postuló nuevamente al coordinador nacional, Silvano Garay Ulloa, como candidato uno de la lista plurinominal, además de colocar en la suplencia a su hijo Silvano Garay Loredo.

De acuerdo con el ITE, este instituto político no cumplió con las acciones afirmativas en favor de personas con discapacidad y residentes en el extranjero, además de que el Consejo General no avaló la autoadscripción que hizo el diputado local con licencia Lenin Calva Pérez, aspirante del distrito 05, como persona con discapacidad permanente, ya que no pudo demostrar ello al presentar documentos con irregularidades.

PAC

Finalmente, el ITE determinó que el Partido Alianza Ciudadano no cumplió con la postulación de personas indígenas ni de residentes en el extranjero.

PARTIDOS AFIRMAN QUE CUMPLIRÁN CON OBSERVACIONES

En su momento, los dirigentes estatales del PAN, PRD, Morena, RSP, Miriam Martínez Sánchez, Patricia Zenteno Hernández, Carlos Augusto Pérez Hernández y Aurora Villeda Temoltzin, respectivamente, coincidieron en que solventarán las observaciones emitidas por el ITE.

En su momento, Martínez Sánchez sostuvo que son respetuosos de la ley, de ahí que cumplirán a cabalidad la misma, al tiempo de asegurar que la postulación de José María Méndez Salgado para cumplir el aspecto de la comunidad LGBTTTIQ+, es porque cada persona puede atopercibirse o considerarse parte de un grupo, lo cual debe ser respetado.

Por su parte, Zenteno Hernández afirmó que sus observaciones son mínimas y las cubrirán a la brevedad, pero sí reprochó las acciones realizadas por los demás partidos, que presentaron documentos no válidos para ser inscritos en las candidaturas.

Asimismo, Pérez Hernández minimizó las observaciones “técnicas” que no tienen inconveniente y las subsanarán, pero no ponen en riesgo alguno el registro de sus candidatos y también reprobó las acciones de los demás partidos por presentar documentación apócrifa.

Finalmente, Villeda Temoltzin aseguró que existieron ciertas dudas en cuanto a los requisitos para las postulaciones de acciones afirmativas, pero subsanarán cada una, además de que dijo que quienes pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ son temas son personales, “el amor es amor y cada quien decide, por eso existe la apertura para no cuestionar en cómo vive su vida una persona”.

A través de un comunicado, el PRI advirtió que impugnará la resolución del ITE que afecta el registro de sus candidatos y candidatas a diputados, pues consideró que han sido vulnerados los derechos de las y los perfiles, aunque también aseveró que solventarán las observaciones realizadas por el organismo electoral.