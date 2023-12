Es el ITE un árbitro maduro y confiable, asegura Emmanuel Ávila González al pedirle confianza a la ciudadanía

Al contar con una “capitanía” colegiada integrada por un Consejo serio, profesional y sin compromisos con alguna corriente política, este “barco” llamado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) llegará a buen puerto, sostiene confiado Emmanuel Ávila González a un par de días de haber iniciado oficialmente el proceso electoral local 2024.

Local Enfrenta ITE retos de enorme proporción en proceso electoral: Emmanuel Ávila González

Con 46 años de edad a cuestas, de los cuales 23 los ha dedicado a trabajar en materia electoral, el presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) afirma que pondrá toda su experiencia porque “no sé hacer otra cosa, la mitad de mi vida ha transcurrido en el campo electoral estatal y federal”.

El pasado dos de diciembre inició en Tlaxcala el proceso electoral que tiene como fin la elección por voto popular de diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y presidencias de comunidad, para lo cual habrá de emitir acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables para garantizar sus derechos político-electorales.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Emmanuel Ávila González asevera que el Consejo General del ITE es: “un capitán que, de manera colegiada, sabrá navegar a través de los retos que se presenten durante este proceso”, de ahí que la ciudadanía debe confiar en el Instituto y tener la certeza de que las decisiones serán tomadas conforme a la ley y no por filiaciones partidistas ni intereses de algunos grupos políticos o personales”.

En este sentido, Ávila González resalta que la elección que organiza el Consejo General del INE de cada uno de los consejeros electorales del ITE, así como de la presidencia que actualmente ocupa, da la certeza de que no llegan por compromisos políticos, es decir, no deben “favores” a nadie y están “blindados”, por lo que su actuar siempre será apegado a la normativa para garantizar los intereses ciudadanos.

Explica que el ITE trabaja por comisiones y diferentes consejerías, y se socializa para que la decisión final sea por acuerdo del Consejo, por ello no existe la imposición del presidente, como tal, de ahí que hay un margen reducido para desestabilizarse, porque el trabajo viene desde las comisiones y la totalidad del Colegiado da seguimiento y toma la decisión.

Reconoce que el llegar a coordinar un Consejo ya integrado no fue complicado, pues la designación por parte del INE le da certeza a los demás integrantes que deben trabajar en colegiado y, al interior del mismo, hay cuatro consejeros que afrontarán su primer proceso electoral, lo cual no determina que no tengan experiencia, pero el resto ya pasó ese tamiz.

“No sé a qué proceso nos vamos a enfrentar, pues no conocemos todas las vicisitudes del programa, pero sabemos todo lo que conlleva y puede haber manifestaciones sociales e inconformidades de los partidos, pero estamos preparados para ello”, enfatiza.

NEGAR REGISTRO A PARTIDOS FUE LA PRIMERA PRUEBA DE FUEGO

El originario de Chiautempan, Emmanuel Ávila González, admite que su primera prueba de fuego fue negar el registro de nuevos organizaciones que pretendían ascender a partidos políticos, pues aunque se integró al Consejo General del ITE casi al final del proceso, todo el trabajo fue hecho en coordinación con las comisiones, cuyas decisiones estuvieron sustentadas en la ley y en el trabajo de un año del Instituto.

“Hubo señalamientos de una actuación no apegada a la ley, pero las cinco resoluciones emitidas fueron ya ratificadas por las instancias correspondientes”, precisa.

SIN REFORMA INICIA EL PROCESO ELECTORAL EN TLAXCALA

Ante la decisión del Congreso del Estado de no aprobar la reforma electoral planteada para el proceso electoral en curso, el ITE deberá afrontarlo con las determinaciones del anterior, es decir de 2021, por lo que para ello implementará acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTTTIQ+, poblaciones indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y a la paridad, para darle certeza a esas situaciones que no estaban previstas.

Explicó que la reforma que no procedió planteaba modificar porcentajes para candidaturas independientes; dar certeza a las acciones afirmativas; cambiar tiempos para el procedimiento electoral y el registro de candidaturas, pues está muy acotado, así como la elección consecutiva y otros temas sobre género, pero al no salir deberán tomar las bases constitucionales que les permitan tomar decisiones.

Aunado a lo anterior, abordó el tema de la elección consecutiva (reelección), la cual aplicará para este proceso en diputaciones y presidencias municipales y de comunidad, para emitir lineamientos que la regulen para que exista equidad en la contienda, de ahí que ya preparan al menos cuatro proyectos de acuerdo para dar certeza a las fuerzas políticas y sepan cómo transitar en este punto.

“CONÓCELES”, PROYECTO DE COLABORACIÓN CON PARTIDOS

Ávila González catalogó de buena la relación con los partidos políticos al hacerlos partícipes en la toma de decisiones, por ello y de manera coordinada implementarán el proyecto llamado “Conóceles” que dará a conocer a la ciudadanía los datos o currículum del candidato que se presenta a pedir su voto, pero deberán generar un sistema operativo para ello, donde ingresarán a la plataforma y darán de alta su información, pero sin algún posicionamiento político.

Además, agregó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) también lo implementará en la elección, el cual será de utilidad para dar certeza de la tendencia de la votación de la jornada, el cual será operado por una tercera instancia.

ANALIZAN PUBLICIDAD ANTICIPADA

Respecto a las novedades de este proceso electoral, consideró futuros lineamientos que regulen el tema de expresiones políticas de los ciudadanos que no hacen ningún posicionamiento, más que reflejar alguna imagen o un nombre.

Ante la llegada de los procesos internos de los partidos políticos, revisar la publicidad anticipada es complicado para el organismo autónomo, aunque esto es más del tema nacional, de ahí que el INE emitió lineamientos para que estas personas que están en uso de su libertad de expresión puedan circunscribir sus actividades, pero sin trascender al plano electoral y menos llamar al voto.

DE 275 MDP SERÁ EL PRESUPUESTO PARA PROCESO

Para las actividades inherentes al proceso y para repartir entre los partidos políticos las prerrogativas, el ITE solicitó un presupuesto de poco más de 275 millones de pesos, monto que esperan recibir por parte del Congreso local, pues en la Secretaría de Finanzas ya tuvieron tiempo de defender esta cantidad.

Derivado de lo anterior, detalló que el crecimiento del padrón implicará un gasto superior, pues habrá más de un millón de votantes, 50 mil más que en 2021, de ahí que imprimirán tres millones de boletas y documentación electoral, además de que tienen necesidades de equipo de cómputo y de parque vehicular de al menos 25 vehículos para el trabajo de campo, pues solo en los 15 consejos distritales y 60 municipales ocuparán una gran cantidad.

Subrayó que, de los 275 millones de pesos, al menos 100 se asignarán para partidos políticos y el resto para contratar personal eventual y pagar sus salarios, pues serán al menos 450 personas para los consejos distritales y municipales y otro número similar casi de 500 para capacitadores y supervisores electorales.

En cuanto al destino del recurso producto de sanciones o multas impuestas a los partidos políticos, Ávila González precisó que es reintegrado a la Secretaría de Finanzas, el cual se distribuye en diversas actividades ajenas al instituto electoral.

TLAXCALA, CON ALTOS PORCETAJES DE VOTACIÓN

Aunque Tlaxcala tiene el porcentaje más alto de votación a nivel nacional con más del 60 %, el ITE y el INE tienen la responsabilidad de atacar el fenómeno del abstencionismo, lo cual es a través del impacto que tienen sobre la ciudadanía.

El titular del OPLE considera que Tlaxcala registra alta participación en las urnas debido a que tiene un cuarto nivel de gobierno, que son las presidencias de comunidad, y eso genera una buena respuesta y confía en que en los próximos comicios se tenga la misma o mejor participación ciudadana, por lo que se dijeron listos para recibirla.

ITE HARÁ VALER LA LEY 3 DE 3

En el caso de la ley 3 de 3, puntualizó que el ITE hará valer los lineamientos en el registro de candidaturas, de ahí que suscribirán un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado para conocer la base de datos de quienes estén en ese supuesto de deudores alimenticios, y si lo están con sentencia firme su registro no transitará.

VOTO ANTICIPADO Y DE PRISIÓN PREVENTIVA

Para el plano local, el voto en prisión preventiva no aplicará a nivel local, únicamente para el federal, aunque el de voto anticipado sí, ambos realizados por el INE a través de sus juntas distritales, para lo cual tendrá un padrón especial; el voto anticipado podría servir para quienes estén postrados y no puedan salir de su domicilio y el ITE acompañará con la documentación correspondiente, lo cual está plasmado en el convenio que firmaron.

¿QUÉ HACE EL ITE CUANDO NO HAY ELECCIONES?

De acuerdo con la declaración del presidente del ITE, en términos generales, los trabajos que se desarrollan en años que no son electorales consisten en consultas a las comunidades que se rigen por usos y costumbres para la emisión de un reglamento para asistencia técnica; de asistir a asambleas, certificar y hacer trabajo de fiscalización a las fuerzas políticas que se postulan para constituirse como partido.

Local Destaca presidenta de TET actuar imparcial e independiente del órgano autónomo en 2023

Hay poco conocimiento de lo que nosotros realizamos y tal vez es un área de oportunidad para que difundamos más de lo que hacemos, pero siempre hay cosas que hacer, finalizó.

"El cargo me llegó a una edad adecuada, ahora mismo ya tengo la experiencia. A los 46 años me llega en el mejor momento”

Emmanuel Ávila González, consejero presidente del ITE





En Tlaxcala las coaliciones pueden ser totales, flexibles o parciales y aquí en el estado es común la parcial.

*Con información de Jesús Lima