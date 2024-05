Veracruz y el país no van por donde nos conviene, reclama José Yunes

XALAPA. “Veracruz no va por donde nos conviene que vaya y hay que cambiar el rumbo para que sea la gente y la solución de sus problemas la prioridad del gobierno”, dice José Yunes Zorrilla, candidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz.

En entrevista con Diario de Xalapa, el político que busca gobernar el cuarto estado con mayor peso electoral del país, al contar con una lista nominal de poco más de seis millones de ciudadanos, niega haber emprendido una campaña sucia en contra de su adversaria de Morena, Rocío Nahle, quien nació en Zacatecas y está señalada por actos de corrupción, pues existe un desequilibrio entre sus ingresos declarados y el patrimonio que está demostrando. Es “simple y llano contraste”.

Afirma, además, que para sacar a la entidad del abandono en el que está se requieren propuestas reales y no un “catálogo de buenas intenciones”, que para llevarse a cabo superarían el presupuesto disponible.

-¿Por qué quiere gobernar el estado de Veracruz?

Para que Veracruz tenga las condiciones de grandeza que merece un estado con todos estos recursos y además, con lo mejor que puede tener que es su gente, y que estas condiciones de grandeza signifiquen mejor acceso a los derechos fundamentales de salud, de educación, de seguridad, de empleo, de disfrute de medio ambiente, en donde debe estar el agua para todas, para todos.

-¿Qué es lo que más le ha pedido la ciudadanía?

Un gobierno que más que dar excusas, como el actual, resuelva los problemas, los enfrente y dé soluciones, y eso es lo que vamos nosotros a experimentar a partir del primero de diciembre, cuando, con la confianza y el voto de las veracruzanas y los veracruzanos, nos convirtamos en un gobierno de verdad para Veracruz.

-Con respecto a la crítica de la ciudadanía, en el sentido de que habría más denostaciones que propuestas en la campaña a la gubernatura, ¿qué le diría usted a la población? ¿Cree usted que las campañas han estado a la altura de lo que merecemos los veracruzanos?

Hay propuestas, de mi parte, realistas contra un catálogo de buenas intenciones que, de instrumentarse, necesitarían 10 veces el presupuesto de Veracruz y la gente se da cuenta. Y en segundo lugar, que nadie se sorprenda, las campañas son de contraste. Si hay, como es el caso de la candidata de Morena, desconocimiento y desarraigo de la entidad porque nació en Zacatecas, pues hay que decirlo, porque el gobierno de Veracruz necesita gente que conozca el estado, que sepa de qué vive el estado y que pueda en ese conocimiento tomar decisiones, no tarjetas que pueda ir a leer cada vez que tenga oportunidad de presentarse. Ese es el contraste.

Si los veracruzanos quieren gobiernos honestos o corruptos es el momento de contrastarlo. La candidata de Morena está señalada por actos de corrupción y no es una campaña sucia o negra como quiere disfrazarlo, como busca quitarse el golpe. Es que existen un desequilibrio en sus ingresos declarados y el patrimonio que está demostrando contra una carrera honesta de 30 años sin ningún tipo de señalamientos. No es entrar en términos de descalificaciones, es simple y llano contraste. Si quieren un gobierno incompetente o quieren un gobierno que dé resultados.

Los encargos públicos que ha tenido la candidata de Morena, principalmente el encabezar el sector energético y por tanto eléctrico, hoy se ven apagones y tarifas altas. No pasaba esto desde hace 50 años y ella fue la responsable. Ni modo de no decirlo. ¿Dónde está la campaña negra? O el encargo primario que tuvo de parte del gobierno, que era construir una refinería, pero después de seis años no se construyó por ineficacia, y lo que sí se construyó fue todo un esquema, una estela de corrupción que significa casas, yates y vidas de lujo. Eso no es campaña negra ni es estar generando diatribas absolutamente a nadie, simplemente es apostarle al contraste.

-En la recta final, ¿cuál es el llamado que usted tiene para los votantes?

Que tengan la total confianza de que Veracruz tendrá un cambio de rumbo para bien, de que vienen tiempos importantes, de que va a venir un gobierno competente, honesto, que hemos pensado a lo largo de 30 años para que llegado el momento, les demos las soluciones y las respuestas que las veracruzanas y los veracruzanos merecen.

Se siente en las calles ya un ánimo de cambio. Que ese ánimo de cambio se tiene que convertir en votos. Por eso yo les pido que salgan el 2 de junio a votar por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Fuerza y Corazón por México. Que hagamos de Xóchitl Gálvez la próxima presidenta, que ganemos la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados local y federal. Veracruz y el país no van por donde nos conviene que vayan, y hay que cambiar el rumbo para que sean la gente y la solución de sus problemas, la prioridad del Gobierno.