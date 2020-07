CCE y CONAFA buscan identificar corrupción en las empresas

El Consejo Coordinador Empresarial y la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción firmaron un convenio de colaboración para generar indicadores de corrupción en las empresas, a fin de trazar acciones concretas y posibles modificaciones a la legislación que doten de más herramientas su persecución y sanción.

Dentro de los compromisos signados por el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín y de la Conafa, Odracir Espinoza Valdez, se encuentra la construcción de una plataforma tecnológica que compile información de utilidad para las empresas y las fiscalías anticorrupción como la incidencia de actos de corrupción, así como para brindar capacitación a empresarios en materia de denuncia y cumplimiento, vía remota por las propias fiscalías.

Además, prevé la organización de eventos y publicaciones en conjunto, realizar ejercicio de Derecho comparado, a fin de evaluar y adoptar las mejores prácticas internacionales y el estudio y promoción legislativa para corregir errores o huecos en las legislaciones, a fin de "ser un empuje técnico para que esa modificación se haga".

Odracir Espinoza señaló que este hito es el primero de un largo camino de reconstrucción del tejido social que deberá cambiar la percepción de la ciudadanía con respecto de las instituciones y su participación en el combate a la corrupción, ya que afirmó que no se presentan denuncias ni por el 10 por ciento del índice de víctimas de corrupción en cada entidad donde mínimo se identifican alrededor de 15 mil ilegalidades por cada 100 mil habitantes.

"Queremos que el ciudadano haga suyo el combate a la corrupción, por ello es importante fomentar la cultura de la denuncia y de la legalidad. Debemos apostar por la reconstrucción del tejido social”, acotó.

Señaló la importancia de la colaboración entre lo federal, estatal y el sector empresarial para dotar al aparato perseguidor de los actos de corrupción de herramientas y utensilios que lleven a mejores procesos y sanciones a los implicados.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín recordó que el combate desde el sector empresarial no es nuevo, pero lamentó que el tema se haya vuelto "tema político" y que en México se vea con envidia y anhelo lo que otros países han logrado en la materia.

Subrayó que se tendrán que realizar múltiples esfuerzos, al coincidir que el curso tomado con este convenio es sólo un primer paso, y con la finalidad de que no quede como "un llamado en el desierto" y se impulse la ética empresarial y respeto de la legalidad.

Destacó a los fiscales que deberán de establecer mecanismos de evaluación de lo que la gente espera de ellos y dar resultados eficaces y contundentes, a fin de también revalidar su confianza, pues afirmó "no vamos a llegar ni a la primera base si nosotros no empezamos a demostrar que este tipo de acciones no tienen un impacto".

“La corrupción siempre va acompañada de impunidad, y es fundamental que esos actos no queden impunes, para así recuperar la confianza en la lucha contra la corrupción. La confianza ciudadana se estimulará sólo con resultados y trabajo”, aseveró.

Dentro de estos parámetros también contempló evitar que las fiscalías sean cooptadas por cualquier interés político, económico o social, así como dotarla de mayor autonomía presupuestal y revisar sus procesos de designación.

