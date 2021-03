Certeza, el nombre del juego para la economía mexicana: Manuel Romo

En los últimos nueve meses, la economía mexicana ha visto una “crisis terrible”, pero el país tiene las herramientas necesarias para atraer la inversión que requiere para echar a andar el desarrollo una vez que pase la contingencia, aunque el mensaje central que hace falta generar al interior de las fronteras es el de la certeza.

Manuel Romo, director general de Citibanamex, advirtió en entrevista con El Sol de México que si el país no genera estabilidad en el ambiente para la inversión, otras naciones podrían atraer a los inversionistas que están interesados en hacer negocios aquí.

-México está en un proceso de transformación, pero uno de los más fuertes es el marco regulatorio ¿vamos por buen camino o nos estamos desviando?

-Dividiría la respuesta en dos: el país en sus indicadores macroeconómicos está muy sólido, el déficit, la inflación, el tipo de cambio, la reducción de tasas, el respeto a la autonomía de Banco de México, yo creo que eso es correcto, vamos en el sentido, en la dirección y en las condiciones correctas, mantener estos fundamentales.

Claramente, hay algunos mensajes que crean incertidumbre, lo que afecta el apetito de inversión y la visibilidad de inversión. Creo que ahí hay una oportunidad que tenemos que ver cómo trabajamos.

Somos el país que tiene más acuerdos comerciales en el mundo, y el acuerdo comercial funciona con el respeto a las reglas que tienen estos acuerdos comerciales por un plazo muy largo, porque son inversiones multianuales las que hacen los inversionistas internacionales.

En la medida que haya señales que pongan en duda alguno de estos tipos de acuerdos, lo que hace es que la cautela en la inversión llega, se vuelve incertidumbre y en esa medida creemos que las inversiones que podrían beneficiar al país o que traerían empleo o traerían crecimiento, pues no se dan.

Y eso lo vemos en las cifras macroeconómicas de inversión en el país. No sólo los fundamentales tienen que estar ahí y tienen que mantenerse y el respeto a las instituciones, sino el no poner en duda acuerdos que generan un flujo de inversión.

-¿Cuál es la gota que derramó el vaso para perder visibilidad?

-No creo que se haya derramado el vaso, el país es muy sólido y lo que tenemos que atender es esta incertidumbre y lo que tenemos que hacer es, a la brevedad posible, generarla, y quitar esta incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros, a todos. Yo creo que el país ahorita está en un momento de una gran oportunidad, si existe la certidumbre, la solidez macroeconómica y el respeto a las instituciones y el Estado de derecho. Te pongo un ejemplo muy claro: China y Estados Unidos. Claramente, traer cadenas productivas de China a México que de aquí produzca para el mercado americano, es una enorme oportunidad que se puede cristalizar muy, muy rápido.

Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos tres grandes elementos: el Estado de derecho, los fundamentales macroeconómicos y la certidumbre a los inversionistas, porque en ese momento vamos a empezar a aprovechar oportunidades que muy pocos países en el mundo, sino prácticamente ninguno puede tener.

Lo que sí puede pasar es que haya otros países que lo aprovechen. No están en una posición tan buena como nosotros, pero otros países lo pueden aprovechar.

-Ha habido anuncios de inversión de empresas chinas en el país ¿qué ven los inversionistas que permita mantener al país como un buen seductor?

-Tiene que ver con los fundamentales que te comenté, son fundamentales macroeconómicos, el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de derecho, la certidumbre a muy largo plazo de que México como ambiente empresarial no va a cambiar. Y por otro lado, hay una cosa maravillosa en México que es el capital humano. Tenemos un capital humano joven, capaz, muy productivo. La verdad es que cualquier empresa que llega del extranjero y lo ve, tienes condiciones muy relevantes. Me acuerdo de una presentación que se llama Why Mexico? Este Why Mexico?, por qué voy a invertir en México, obedece al capital humano, obedece a las instituciones, hay temas fiscales, somos el país que tiene más convenios comerciales en el mundo.

Si te pones a ver la cantidad de cosas positivas que tenemos te explica por qué hay muchos empresarios extranjeros que quieren invertir.

-¿Cómo inclinamos todavía más la balanza hacia el lado positivo?

Con certidumbre en los mensajes, en el respeto al Estado de derecho, en el respeto a acuerdos e inversiones que ya existen, yo creo que es uno de los únicos elementos que son muy relevantes a respetar, porque en esa medida le quitas la incertidumbre a la inversión y aprovechas las condiciones que ya comenté.

-Ustedes son uno de los principales del CoDi, junto con el Banco de México ¿Cómo va la evolución como banco del uso de CoDi?

-Nosotros tenemos más de un millón de clientes inscritos, hemos crecido de manera vertiginosa en el número de personas que se han subido al CoDi. Somos 20 por ciento de todas las transacciones que se hacen con CoDi. En lo que nosotros nos enfocamos el año pasado, es que el CoDi era persona a persona, y lo que hicimos el año pasado fue subir a tiendas de autoservicio grandes para que te recibieran el pago con CoDi, en vez de la tarjeta. Para nosotros, el CoDi es una de las mejores mecánicas de bancarización y de inclusión financiera. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue trabajar en toda la red de comercios para que empezaran a aceptar CoDi.

Y el tercer aspecto, fue por ejemplo, con clientes corporativos, cuando tienes cadenas de reparto muy grandes, ya sabes, refresco, panes, lo que hacen es que cobran con CoDi. Entonces, le das seguridad al repartidor, le das seguridad a la tienda, al changarro o a la miscelánea que compra la mercancía que va a vender y generamos estos ecosistemas de pagos que probaron ser muy seguros y eficientes.

Aparte en la medida en la que tú tienes una aplicación CoDi, nos asociamos con algunas empresas para que les dieran aplicación de contabilidad, de manejo de inventario, entonces, creemos que hay una oportunidad muy buena de continuar apoyando este tipo de mecánicas digitales de pago.





