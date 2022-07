Parkeo: El unicornio que no ha sido

Ese enamoramiento con el ideal del unicornio nos ha hecho mal, platica el emprendedor Carlos Días.

Cuando una startup no alcanza valuaciones y ventas millonarias el desencanto puede empujar a los emprendedores a abandonar el barco. Sin embargo –dice– si el problema que se resuelve es relevante hay que aprender y seguir adelante.

"Cuando escuchas la palabra 'unicornio' hasta te hace sentir mal, sobre todo cuando escuchas las historias gringas de venture capital en las que pueden levantar millones de dólares con un Power Point.

"Ese no soy yo, se me hacía algo muy lejano. Soy un emprendedor que no ha levantado mucha lana pero que está haciendo algo medianamente bueno para todo el mundo", platica Carlos, quien nos recibe en un sencillo departamento de la colonia Roma en la Ciudad de México.

Carlos es fundador y director general de la startup Parkeo, la cual desde hace siete años se ha dedicado a resolver el problema del estacionamiento en zonas congestionadas de esta metrópoli.

Y aunque han habido momentos en los que ha querido tirar la toalla, como el confiesa en entrevista, el problema sigue vigente a pesar de la llegada del teletrabajo y las crisis mundiales.

Como Carlos la describe, Parkeo es una plataforma digital que conecta a dueños de estacionamientos disponibles con conductores en busca de un espacio a través de una app de forma fácil y confiable.

La aplicación habilita a los conductores para encontrar pensiones de estacionamiento por día o por mes a través de un mapa y reservándolos con sólo un click. El dueño del estacionamiento, que puede ser cualquiera con un cajón privado, revisa la solicitud y envía al solicitante los pasos a seguir. La plataforma se asegura del procesamiento del pago y acompaña a ambas partes todo el tiempo.

"El mercado está cambiando, la gente quiere servicios digitales y les resolvemos cómo encontrar un lugar de estacionamiento sin tener que ir directamente a la ubicación. El problema es grande, se cree que hay falta de espacio pero lo cierto es que el espacio no está optimizado, está mal aprovechado".

Previo a la pandemia se estimaba que el 42 por ciento del área de los edificios en la capital del país estaban dedicadas al estacionamiento, de acuerdo con cálculos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Asimismo existía una sobreoferta de espacio de estacionamiento respecto al parque vehicular del 19 por ciento.

Según Carlos, Parkeo es la red más grande de estacionamientos privados en línea en México, con la cual se permite ahorrar tiempo, dinero y estrés para los usuarios, mientras que a los dueños de cajones les genera ingresos por el uso de espacio de estacionamiento durante horarios ociosos.

Parkeo busca evitar que las personas deban recurrir a estacionarse en la calle y salvarse de lidiar con franeleros abusivos, parquímetros que vencen rápidamente, caminatas largas a los centros de trabajo, estacionamientos caros, daños o robos.

"Muy probablemente te puedes llevar tu llave, tu coche está seguro, no tratas con nadie y nadie lo mueve. Somos una opción en la que la mayoría de los casos es 20 por ciento más barata que el estacionamiento público. Hay gente que sí valora ese tipo de cosas y son a quienes atendemos".

El concepto detrás de la plataforma está basado en el consumo colaborativo y en la optimización de los recursos disponibles subutilizados, tendencia masificada por empresas como Uber o Airbnb.

"Es darle prioridad al acceso a las cosas y no a ser dueño de ellas. Bajo esa tendencia creemos que el estacionamiento no se quedó atrás, así nacimos".

Nacida en 2015, Parkeo es el proyecto universitario de Carlos, quien había trabajado para la plataforma de carros compartidos Carrot y "estaba enamorado del consumo colaborativo".

"Desde ahí tenía la espinita de emprender y resolver problemas con tecnología. Caminando me empecé a dar cuenta de que habían muchísimos cajones de estacionamiento en los edificios de al lado sin usar y en mi cabeza se prendió un foco, me encantaría rentarle el espacio al vecino en lugar de estarle pagando al viene viene.

"Comencé volanteando y los primeros lugares de estacionamiento eran personas que me decían que sí en la calle. Este proceso para mí en mi cabeza lo describo como hacer fuego con palitos, de poquito en poquito y aunque me costara muchísimo empecé a generar una bolita de nieve".

En su primera etapa la plataforma inició habilitando espacios dentro de complejos habitacionales vía Whatsapp y fue aceptada por el fondo de riesgo ALLVP dentro de su hoy extinta aceleradora Numa, el cual ha apoyado a emprendimientos como Clip, Cornershop, Flat, Flink o Fondeadora.

Con el tiempo, Parkeo fue incorporando hoteles y estacionamientos públicos y actualmente tiene registrados más de 5 mil cajones en la CDMX.

Según explica Carlos hasta antes del 2020 la plataforma había pasado por varias versiones del software debido a fuga de talento en el área tecnológica, sin embargo esta crecía rápidamente en usuarios y cajones registrados.

Sin embargo la pandemia vino a voltear de cabeza este mercado.

El encierro y el empleo a distancia representó una disrupción mayor para el modelo de negocios cuando los oficinistas en busca de estacionamiento cerca de sus lugares de trabajo se volvieron una excepción.

"El primer año de pandemia fue muy malo para nosotros. Los oficinistas dejaron de ir a los centros de trabajo y a nosotros nos cambió el negocio. Atendíamos en un 80 por ciento a trabajadores en busca de espacio y luego de marzo del 2020 atendimos el mercado de personas que buscaban lugar para su carro cerca de su casa.

"El trabajo remoto sí es una amenaza pero nos estamos adaptando a él. Estamos viendo mucho mejores números actualmente, no está siendo tan rápido pues hay oficinas que ya abrazaron el nuevo modelo pero hay ciertas empresas ya están haciendo el regreso completo. Creo que va a ser poco a poco y es una tendencia que no depende de las empresas, más bien de la decisión de los mismos trabajadores".

Aunque el mercado de "Godínez" sigue siendo la mayor fuente de ingresos para Parkeo, la plataforma ha virado hacia otras fuentes de ingreso diferentes al de oficinistas.

Una de las verticales que la plataforma ha hecho crecer es la de pensiones las 24 horas cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con servicio de transporte desde y hacia la terminal.

De manera más relevante, Parkeo ha ido virando más hacia el mercado logístico. Actualmente la plataforma es buscada por empresas de delivery para establecer centros logísticos pequeños para la entrega de última milla dentro de estacionamientos públicos o lotes.

Esta expansión busca que los dueños de estacionamientos moneticen los espacios vacíos, vertical de negocio que mantuvo a flote a Parkeo durante los meses más intensos de la pandemia.

"La industria ya cambió y estamos adaptando a las nuevas necesidades y realidades. Las empresas de delivery necesitaban espacio para que los tráilers dejaran la mercancía de ahí hacer los repartos, bodegas y áreas de maniobra seguras.

"Estamos abriéndonos a donde están las oportunidades más grandes o más visibles. No nos estamos quedando con el tema de privados porque no te puedo responder si sigue teniendo futuro o no. El estacionamiento siempre va a ser un problema y creo que entre más abanico de soluciones desarrollemos es mejor".

Como Carlos reconoce, el mercado en el que estaba fundado el modelo de negocios de Parkeo cambió radicalmente de un mes para otro, sin embargo con el retorno a la normalidad aún está abierta la puerta para una recuperación más grande.

"El estacionamiento para centros de trabajo es algo que se va a recuperar pero no sabes cuándo. Es la naturaleza de este tipo de plataformas, pero también la bendición, no requieres ser dueño de ningún estacionamiento, sólo hay agregarle funcionalidades a la plataforma para atender otros mercados".

Como sea que vaya a suceder, el problema del espacio ocioso en las ciudades permanece, como lo prueban casos de startups que han buscado resolverlo en otras latitudes, en San Francisco, Londres o París.

"Siento que ahorita se están revolviendo las fichas de dominó y las cosas se están asentando para agarrar rumbo. Es un tiempo de mucho acomodo con el crecimiento de la logística y del trabajo a distancia.

"No hemos despegado como lo hacen los unicornios que traen mucha lana detrás. Seguimos intentando encontrar la forma de hacerlo, estamos creciendo y hemos demostrado que hay algo ahí importante".

Según refiere Carlos, con nuevos socios formales –de quienes se guardan los nombres– Parkeo está en proceso de iniciar un relanzamiento con procesos más automatizados, pues al momento muchos de ellos, como la atención al cliente, aún se hacen manualmente.

Eso les permitirá escalar el modelo a otras ciudades mexicanas, reto al cual no han podido montarse debido a la complejidad de cada mercado.

"La pandemia nos permitió regresar a la cueva a planear y enfocarnos en la automatización. Esto nos va a permitir hacer reservas como Uber, para lo que se necesitaba una plataforma mucho más robusta.

"Con eso vamos a generar un volumen grande de ventas y podemos hacer mucho más si metemos más tecnología. Esto nos costó seis años".

También está el objetivo de encontrar nueva inversión para ahora sí apostar por una campaña de marketing mucho más robusta en medios. Según Carlos, luego de siete años de demostrar que hay una oportunidad de negocio en la administración del espacio ocioso, Parkeo tiene chance de encontrar inversionistas a pesar del clima actual de contracción dentro del capital de riesgo.

"Lana siempre va a haber para invertir, simplemente se van a escoger mejor a las empresas. No van a ser apuestas tan al aire sino en empresas que ya llevan un tiempo existiendo y en donde potencial siga haciendo sentido".

El emprendedor se describe optimista y confiado de que luego de años de cambios Parkeo por posicione su propuesta de valor entre un público más amplio: como el espacio donde la oferta y la demanda por espacio de estacionamiento ocioso se encuentren.

"Ha sido una carrera muy larga y en algunos puntos quieres tirar la toalla. Sin embargo, ya miro el futuro con otros ojos desde hace mucho tiempo y creo que de aquí ya todo es hacia arriba.

"Ya pasamos lo peor y lo aguantamos, somos un equipo resiliente que estamos haciendo algo importante para las personas que nos confían sus espacios y para los conductores. Y por eso seguimos teniendo mentalidad de startup. Sigue teniendo sentido resolver este problema".

