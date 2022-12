SOY | Los personajes LGBT+ de los videojuegos

El mundo de los videojuegos no es ajeno a la inclusión y la representación de las personas que forman parte de la comunidad LGBT+, por medio de personajes que ayudan a visibilizar y dar voz a este colectivo de distintas maneras. Aquí algunos de los más sobresalientes:

Tracer

Una de las heroínas más icónicas de Overwatch, fue el primer personaje de Blizzard que salía del armario cuando, en un cómic oficial del videojuego, se desveló que tenía una novia llamada Emily.

Puede interesarte: Punto Gamer | Assassin's Creed: 15 años de hacer historia

“Queríamos que el universo de Overwatch fuera inclusivo y que reflejara la diversidad de nuestros jugadores”, dijeron en un comunicado los creadores del juego.

Desafortunadamente hubo quejas al respecto de parte de ciertos jugadores en los foros de internet, quienes exigieron la devolución del importe pagado por el juego, aunque en general el resto de la comunidad acogió la revelación con entusiasmo.

Ellie

The Last of Us fue uno de los videojuegos más aclamados de Playstation 3, narraba la historia de la joven Ellie en un mundo postapocalíptico. Y, en el contenido adicional descargable “Left Behind”, pasó a ser protagonista y los jugadores pudieron explorar su relación con otra adolescente, Riley, que iba mucho más allá de la amistad.

La homosexualidad de Ellie volvió a quedar confirmada en 2021, durante la convención E3 en la que se presentó The Last of Us: 2 y pudo verse a una Ellie más adulta besando a otra chica.

Los personajes LGBT+ de los videojuegos / Cortesía | EFE

El aluvión de críticas, pero también de aplausos, no tardó en desatarse por internet, aunque la diseñadora del juego lo dejó claro: “el beso era un momento verdadero del personaje, que mostraba quién es realmente”, dijo en declaraciones a la publicación Xataka.

Dorian

La saga Dragon Age es un ejemplo de inclusividad y diversidad, pues ha tenido a varios personajes LGBT+ en sus entregas. Ahí el jugador puede relacionar a su propio personaje de distintas maneras con los que aparecen en cada juego, teniendo la opción de intimar con personajes homosexuales y bisexuales, y no solo con los heterosexuales.

Un ejemplo es Dorian, un mago homosexual que aparece en Dragon Age: Inquisition, donde el creador del personaje, David Gaider, afirmó que construir a Dorian había sido “una experiencia muy personal”.

En esta misma entrega podemos encontrarnos con un hombre “trans”, Cremissius “Krem” Aclassi, quien ha sido alabado por parte de la comunidad por la manera respetuosa y realista de desarrollarlo.

Ciri

Uno de los personajes principales de la saga The Witcher, tanto de los exitosos videojuegos -que ahora tienen serie en televisión-, como de los libros en los que se basa, es Ciri, de quien se duda sobre si es lesbiana o bisexual (o ninguna de las anteriores) debido a los personajes con los que se relaciona en la historia.

Y es que, aunque en internet los usuarios siguen debatiendo sobre su orientación sexual, en la tercera entrega de los juegos ya existe la opción de que el personaje declare abiertamente su preferencia por las mujeres (o no, según elija el jugador).

Soldado 76

El segundo personaje abiertamente LGBT+ de Overwatch que salió del armario fue Soldado 76. También ocurrió en un cómic oficial, donde se podía ver una foto del personaje junto a otro hombre, Vincent, que aparecía ya en el cómic Reflections.

170 millones de más de copias registra el videojuego más vendido de la historia; hablamos del Tetris / Creative Commons

El guionista Michael Chu confirmó a través de Twitter lo que muchos intuían: “Jack y Vincent mantuvieron una relación romántica hace muchos años. Los dos se definen como gay”.

De nuevo, en un desafortunado reflejo de la homofobia que persiste en la actualidad, la noticia también generó cierto rechazo, hasta el punto de que, según publicó Xataka, el uso del personaje decayó durante las semanas posteriores a la revelación, aunque no pudiera medirse con exactitud si se debía a ello.

Poison

A finales de los 80 y principios de los 90 vio la luz el juego Final Fight, fuertemente emparentado con la saga Street Fighter. Uno de los personajes que más llamó la atención fue Poison, una chica con cabellos rosados y pantalones cortos que causó sensación.

La controversia vino cuando, al querer lanzar el juego en el mercado occidental, se creyó que causaría rechazo el que se golpease a mujeres dentro del videojuego. Uno de los creadores aclaró, supuestamente, que Poison era una mujer “trans”. Pese a ello, en las versiones de América y Europa el personaje fue eliminado y reemplazado por uno masculino.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tiempo después, Poison ha aparecido en varios videojuegos de la saga “Street Fighter”, pero su identidad de género sigue despertando debate, y la comunidad LGBT+ ha criticado duramente la forma en que Capcom desarrolló el personaje al entremezclar conceptos como la transexualidad con el travestismo.

Jacob Frye

Otra de las sagas con representación diversa frecuente es Assassins Creed. En su entrega Assassins: Syndicate, la polémica se despertó cuando en una secuencia otro hombre besaba al protagonista, Jacob Fryre.

La compañía lo zanjó con estas palabras que recogió el medio Gaymer: “Jacob Frye es bisexual. Esto es canon. Fin”. Una revelación que se unió a la de otro personaje del mismo juego, Ned Wynert que, al igual que Cremisius, es un hombre “trans”.

Lee también otros contenidos de #Soy ⬇️

Cultura

Gossip