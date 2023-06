Ben Afflek y Matt Damon reclaman a Trump por usar audio de la película "Air" en campaña

El expresidente Donald Trump ha mostrado en diversas ocasiones sus intereses en llegar a la Casa Blanca por segunda ocasión, para lo cual ha iniciado una campaña política que incluye un video publicado en la red social Truth que contiene algunos diálogos que aparecen en la película "Air".

Ante esto, la productora de la cinta, Artists Equity, la cual dirigen los actores Ben Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale reclamó en su cuenta de Twitter que no tenía conocimiento sobre el uso del audio del personaje que interpreta Matt Damon.

"El dinero puede comprarte casi cualquier cosa, pero no puede comprarte la inmortalidad. Eso te lo tienes que ganar. Te voy a mirar a los ojos y contarte el futuro, es una historia americana”, se escucha en el promocional donde aparece material de Donald Trump cuando era mandatario de Estados Unidos.

Fue así que este lunes, Artists Equity se posicionó en redes sociales indicando que el uso de esa grabación no fue aprobada para que Donald Trump pudiera utilizarla.

We had no foreknowledge of, did not consent to and do not endorse or approve any footage or audio from Air being repurposed by the Trump campaign as a political advertisement or for any other use. — Artists Equity (@artists_equity) June 10, 2023

"No teníamos conocimiento previo, no consentimos y no respaldamos ni aprobamos ninguna grabación o audio de Air que la campaña de Trump haya reutilizado como publicidad política o para cualquier otro uso", dijeron.

Del mismo modo, la productora agregó que en el caso de cualquier uso de material de Air por parte de la campaña de Trump donde se requiere aprobación o consentimiento, no le será concedido.

El video que subió Trump, también sirvió para promocionar la plataforma Truth, la cual fue creada por él en 2022 luego de ser vetado de Twitter, Facebook y Youtube.