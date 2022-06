Caloncho estrena Buen pez, un disco que retoma el optimismo

Un sitio utópico, en donde se promueven los eslabones de la buena voluntad, se comparten los mejores hábitos de consumo, así como consejos para una alimentación balanceada y consciencia sobre el cuidado del medio ambiente es como podría describirse el entorno en el que nació Buen pez, el nuevo álbum de Caloncho, ya disponible en plataformas digitales.

Su material es la antítesis de Malvadisco, lanzado en septiembre del año pasado y en el que dejó de lado su característico optimismo para abordar temas como el amor tóxico o la muerte. La base de Buen pez es la felicidad, los mensajes positivos y la oportunidad para el cantante de compartir la coautoría de algunas canciones.

Gossip Caloncho presenta su nueva producción “Malvadisco”, en la que crea temas más reales

“Como todo mundo, durante los años previos sentí agobio, ansiedad y muchas conclusiones que no llevaban a algo grato, extrañaba sentirme bien, lúcido, con ideas claras, con programadores hacia algo más pleno, más alegre, desde ahí fue la inspiración para este disco”, afirmó Caloncho en entrevista con El Sol de México.

“El disco se llama Buen pez, que significa buena onda; nos imaginamos un sitio que se puede crear tanto en la puesta en escena como en los escenarios donde nos presentemos o en las redes sociales. En el discurso del disco se promueven ideales y conocimiento útil para mejorar la interacción y la vida personal”, agregó.

“Hoy me siento súper satisfecho con lo que he hecho, me encanta este disco, estoy asumiendo una nueva etapa en la que me estoy conociendo como compositor y trato de crecer; estoy bien contento, me gusta lo que vivo y lo agradezco. Veo próspero mi futuro”.

Aunque no es ajeno a la realidad, el cantante de 36 años, opta por compartir siempre lo bueno, como en su nueva producción; incluso esa idea la aplica en el ámbito personal también, con sus hijas María de 11 años y Día de cuatro.

Pero cuando son temas delicados como el acoso, la violencia a las mujeres, incluso las desapariciones de personas en el territorio nacional, su estrategia es hablar con la verdad, al menos con la hija mayor, quien es más consciente.

“Son temas que hay que hablarlos sin tabú, las cosas son así, hay que tener atención, pero no vivir con esa preocupación, sino simplemente estar alertas si se llega a presentar una situación así de catastrófica o trágica.

“Ser papá es una súper responsabilidad y a uno sólo le queda darles la mejor calidad de vida posible y tratar de protegerlas”, dijo.

Por otro lado, uno de los temas que destaca en esta cuarta producción es la colaboración con Bobby Pulido, titulada Separarnos la cual, según contó Caloncho, es una despedida desde la perspectiva no fatalista.

“Es como un ‘qué perro me la pasé contigo, gran capítulo, espero estés bien y si nos topamos qué chido’”, relató el sonorense.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Junto a Melissa, la cantante del grupo Matisse compuso Como éramos antes, mientras que con Carlos Colosio lograron el tema Sonora.

En cuanto al cuidado del medio ambiente y a pesar de no haber compartido su punto de vista respecto a la polémica obra del Tren Maya, Caloncho dijo estar en contra de la alteración del medio ambiente como consecuencia de los intereses humanos.

“No puedo hablar al respecto porque no tengo información clara que me haga tener una opinión, tengo que fortalecer más mi criterio en ese tema. Pero lo que sí voy a promover es justo eso, tratar de intervenir lo menos posible en el ciclo vital al que pertenecemos”, sostuvo.