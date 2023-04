Celebran el estreno de la cinta Quiero tu vida en alfombra verde

Carlos Ponce y su esposa Karina Banda apadrinaron la alfombra verde por el estreno de la comedia Quiero tu vida de Jorge Colón, bajo la producción de Ventanarosa Productions de Salma Hayek. La protagonizan Érick Elías, Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez, a quienes verán por la plataforma ViX+, a partir del miércoles 3 de mayo.

El actor dijo que acudieron porque “somos muy amigos de Érik y Zuria, esperamos divertirnos con la película y estamos aquí apoyándolos”.

Carlos Ponce espera que pronto TelevisaUnivision se vuelva a fijar en él para ser parte de una telenovela mexicana. “Tengo interés en un personaje con matices, algo que decir, que no sea un hombre aburrido, gris o tonto; eso no me gusta”, resaltó Carlos.

Quiero tu vida de Jorge Colón, trata sobre un futbolista, Nico Zamora que en la cancha es afectado en su rodilla por un contrincante y ahí acaba su carrera; pero no su afán de recobrar lo que poseía al ser un famoso de este deporte.

Érick Elías, el protagonista comenta que “encarnar a Nico es un reto divertido, porque al principio era de los malos en el futbol y me coucharon. Conocer estos dos mundos, el de la fantasía y la realidad del deporte, fue un proceso muy divertido, duro, distinto pero divertido. El mensaje que deja es que no es bueno querer la vida de otros, porque ahora con las redes sociales vemos lo mejor de los de a lado y no valoramos la vida que tenemos”, añadió.

Zuria Vega quien es Sara, una psicóloga y escritora comenta: “Me sentí muy contenta en la filmación porque a mí me encanta el futbol. Y entrar en una secuencia con el estadio vacío, es impresionante, porque esta carrera nos da acceso a llegar a sitios que como personas comunes no se llega. A mí me encanta el futbol, porque es un deporte que te lleva de una emoción a otra.

“El ser espectadora de un partido entre dos equipos rivales, nos lleva a festejar con tu equipo favorito y también las lecciones de vida que nos puede dar. Siento que el mensaje es que siempre añoramos la vida que no tenemos, como estándares de belleza inalcanzables, y espero que la película nos haga reflexionar para vivir en el agradecimiento de lo que tenemos y no ver el pasto más verde de los de a lado”, detalló Zuria.

Bárbara de Regil como Sofi, es una mujer superficial que gusta de los lujos que le da el hecho de haberse casado con el hombre más famoso del futbol soccer. “Sofi es muy diferente a mí, es egocéntrica, cero empática, sólo piensa en ella, en su belleza y de cómo destacar en las redes sociales con su físico y likes”, señaló.

De Regil hizo saber que “Salma me felicitó por mi trabajo y además me pidió una sesión de mis ejercicios, a lo que le respondí, que ella me diga el día y la hora y con mucho gusto”.

Natalia Téllez, quien es Ángela, la asistente de Sofi, recordó que la cinta llegó cuando se estrenaba como mamá y su compañera Bárbara de Regil, le daba consejos de cómo cuidar a su bebé, de lo cual se siente afortunada porque en la trama, “sólo soy su asistente y no tenemos esa comunicación de mujeres, sino sólo trato de jefa y empleada”.

Además reconoce que se enamora de Abel (Jesús Zavala), quien es el amigo incondicional de Nico; “yo vengo siendo la antítesis de Sofi, quien vive en el glamour, las alfombras, en las redes sociales; Ángela vive en la realidad y es una crítica de lo que acontece en su alrededor. Es una mujer con un carácter fuerte, un sentido del humor muy peculiar. Y trabajar con Jesús, me resultó un deleite”.

El actor Jesús Zavala mencionó que en la cinta, “se maneja una comedia con un giro diferente, temática distinta con una mezcla de drama”.

Confió que “desde niño yo quería ser actor y lo he conseguido, en este punto, estoy satisfecho, en relación a que no persigo transformarme, a lo mejor sí seguir creciendo y ser cada día mejor en lo que hago”.

Toño de Valdés, el narrador de las diversas especialidades del deporte, también pasó por la alfombra verde, y con sencillez afirmó que “en la película no hago gran cosa, entrevisto a Nico, es mi oficio y salí de lo que siempre hago en el estudio de Deportes. De repente me encontré con un set cinematográfico, conocer en qué momento me mira la cámara fue muy gratificante. Mi participación no fue espectacular, sólo unos minutos a cuadro y lo hice con mucho gusto para pasarla bien y divertirme”.