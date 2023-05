Amber Heard es captada en su nuevo hogar tras juicio con Johnny Depp, ¿a dónde se mudó?

La actriz Amber Heard, conocida por el mediático y polémico juicio con su exesposo Johnny Depp, ha sido vista caminando por las calles de una región en España junto a su hija.

Según informa el diario español El Confidencial, Heard se ha mudado a Madrid después de adquirir una lujosa vivienda en un exclusivo barrio de la ciudad.

La nueva residencia de Heard es un antiguo chalé que ha sido completamente reformado, ofreciendo un ambiente de lujo y comodidad. Cuenta con cinco habitaciones distribuidas en tres plantas, además de un jardín y un sótano.

El diario destaca que la elección de este barrio madrileño es frecuente entre personalidades del mundo empresarial, político y social, y especula que la actriz busca pasar desapercibida y encontrar tranquilidad en su nueva vida en España.

Según fuentes cercanas, Heard y su hija de dos años, Oonagh, están disfrutando de su estancia en Madrid y se les puede ver paseando por el vecindario y dedicándose a actividades de ocio.

La revista "People" incluso informó sobre la presencia de la actriz haciendo ejercicio por las calles de la ciudad.

El juicio mediático entre Johnny Depp y Amber Heard tuvo lugar el año pasado en Estados Unidos, y aunque Depp ganó el proceso por difamación contra su exmujer, su reputación se vio afectada.

El litigio duró casi dos meses y concluyó con un veredicto parcialmente favorable a Depp, que resultó en una indemnización millonaria para Heard.

Con su mudanza a Madrid, Amber Heard busca comenzar una nueva etapa lejos de los focos mediáticos y disfrutar de la tranquilidad en la capital española.