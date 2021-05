Angélica María y Angélica Vale le cantarán a las mamás mexicanas

Angélica María y Angélica Vale por primera vez juntas en su debut en streaming ofrecerán sus hits en solitario y a dueto en el show musical Angelicales, bajo la batuta del director musical Pepe Zavala, quien viajó a Los Ángeles para la grabación, que se lleva a cabo con motivo del Día de las Madres.

El 8 y 10 de mayo, las cantantes (madre e hija) recordarán al desaparecido cantautor mexicano Armando Manzanero, quien compuso la canción Eddy, Eddy a La novia de América.

Habrá también, “un debut, de mi hija Angeliquita cuarta, no pudo evitar entrar a escena y cantar con nosotras”, revela la Vale.

Morris Gilbert fue el anfitrión de la conferencia virtual junto a Fran Escárcega, productores del concepto Acústicos de teatro, que las Angélicas estrenan en la plataforma digital así como con el acompañamiento de músicos latinos que viven en Los Ángeles, California, quienes últimamente adolecen de trabajo en vivo y presencial por la pandemia.

“Ellas estrenan el primer acústico de teatro para el que hacen un recorrido de su música de ambas y más adelante habrá el mismo concepto con el talento que tenemos de nuestras obras musicales, poco a poco irán saliendo más streaming”, informa Morris.

Por su parte Angélica Vale se muestra complacida de interpretar sus canciones ochenteras y de los 90 que funcionaron en la radio y televisión, mientras que Angélica María expresó que el show pudo haber sido más largo. Sin embargo, “apenas me habían vacunado por el Covid-19, entonces me dolía el brazo, tenía sueño, me dolía la cabeza y tuve que tomarme cuatro pastillas para el malestar y aún así quedó muy bien, pero no muy largo”.

Angelicales en concierto por streaming se transmitirá los días sábado 8 y lunes 10 de mayo próximos para celebrar a las mamás mexicanas.