Con solo 22 años, Bratty es la única mexicana en el Festival de Coachella

Con sólo 22 años de edad, Bratty ha dedicado los últimos siete a una ascendente carrera como compositora, cantante y productora musical. La joven confiesa que Billie Eilish es una de sus fuentes de inspiración y estará representando a México en la 11 edición Festival Coachella en Indio, California, donde ofrecerá dos presentaciones, el 15 y 22 de abril próximos.

Introvertida, pero con una gran inspiración, la artista originaria de Culiacán, Sinaloa, comparte que le canta al amor, más que temáticas sociales. “Me siento muy emocionada, muy contenta, agradecida con el universo por todo lo que me pasa. Soy una persona tímida y todo lo que me está pasando, me lleva a amarrarme los pantalones, dejar los nervios y tomar el momento para disfrutarlo”, dice en el entrevista con El Sol de México.

Luego de actuar en el Vive Latino 2020, lo de Coachella ya no será un reto, asegura. “Debuté en el Vive Latino cuando saqué mi primer disco, fue chocante porque estaba por primera vez en un escenario frente a un público tan grande en un festival internacional, fue muy emocionante y lo guardo como un momento mágico. No cualquiera lo controla, al sentir tantas miradas en uno. Y sí, el nervio aflora, mi estómago lo sentía revuelto, pero me dije ‘que pase lo que tenga que pasar’ y disfruté el momento que viví”.

Bratty de nombre real Jennifer Abigail Juárez Vázquez, con un sonido de música denominado bedroom/surf pop y melancólico, escribe letras vivenciales que, reconoce, rayan en la nostalgia.

Llegar al Festival Coachella 2023, que además de congregar a miles de espectadores, va a ser transmitido en YouTube, para la joven es un logro. “Es aprovechar el tiempo de exposición y todo lo que se va a hablar (con esta invitación, como la única mexicana en el cartel) y quiero dar un buen show para que la gente se lo lleve de recuerdo”.

Pisar ese escenario, reconoce, será una oportunidad para lograr un objetivo claro: “persigo mostrar la evolución musical que tengo. Espero en abril ya contar con algunas canciones inéditas que lanzar en Coachella, tocar canciones como mi más reciente sencillo Continental, que me lleva a un cambio en mi música. Mostrarme en una renovación, una nueva dinámica con la banda y la producción en el escenario. A eso me estoy enfocando para llegar en una armonía a Coachella”.

PODER FEMENINO

Este año Coachella lleva en su cartel una fuerte carga de mujeres. Al igual que Bratty, las solistas Rosalía, Becky G, Kali Uchis, la legendaria Bjôrk y el cuarteto de mujeres surcoreanas Blackpink, están programadas para los dos fines de semana en los que se realiza el festival (15 y 16, 22 y 23 de abril).

“Justo el primer día que toco, habrá más representación femenina, porque va el grupo de las chicas de K-Pop Blackpink, más Rosalía.

“En general hablando del cartel, obviamente me gusta que se esté poniendo a discusión la idea de que hacen falta más mujeres para nivelar las propuestas musicales frente a los hombres, y esto del empoderamiento femenino, no está pasando desapercibido con los talentos nuevos”.

Bratty se declara de la generación de artistas afianzadas en el gusto del público por las plataformas virtuales. “Poco a poco se está cambiando el pensamiento retrógrado respecto a las mujeres, todavía hace falta mucho para ajustar cosas, pero me alegra estar en esta generación que alza la voz cuando ve algo raro; ya tenemos las plataformas para seguir ampliando nuestra voz. Creo que es algo que está marcando la diferencia en estas generaciones”.

Al ser una letrista que comparte sus experiencias, Bratty confiesa que su motivación es “que se me escuche por mi propuesta musical y lo que quiero divulgar. En general las mujeres que estamos en el arte ya estamos tomando las riendas de muchas cosas. Billie Eilish dirige sus propios videos, Rosalía produce sus canciones, abundan artistas que escriben 100 por ciento sus letras.

“Me sirve ver a esas artistas y puede que otras chicas me vean y hagan lo mismo. Vamos haciendo una cadena, las mujeres podemos hacer nuestras cosas por nosotras mismas, yo soy ejemplo de eso, escribo mis canciones, las produzco, las canto”.

Bratty también pisará el Auditorio BB para el 20 de mayo próximo y está planeando una gira aún sin título en este año para recorrer varios estados del país y algunas ciudades de Centroamérica; “voy a aprovechar el viaje a Coachella para un tour en Estados Unidos, pienso aprovechar esta oportunidad tanto como pueda”, finaliza quien acaba de lanzar el sencillo Continental, y antes presentó Ropa de bazar en colaboración con Ed Maverick, Mi habitación, y el tema ¿Y cómo?