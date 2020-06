"El Merolico", el programa de Héctor Suárez que nunca vio la luz por culpa de Televisa

Mario Zaragoza, el actor mantenía una amistad de nueve años con el maestro desaparecido Héctor Suárez Hernández.

Se conocieron en la película Suave Patria de Francisco Javier Padilla y estaban en contacto como amigos por teléfono y por WhattsApp.

Suárez Hernández creó para Mario Zarazoga, "El Merolico", personaje que abriría y cerraría su nuevo programa para Televisa, que por cambio de ejecutivos en el cuarto trimestre del 2019, no llegaron a grabar.

Ver esta publicación en Instagram El cuento se cuenta sólo. Una publicación compartida por Mario Zaragoza (@mariozaragoza) el 17 de Feb de 2020 a las 12:13 PST

“Me invitó en septiembre del año pasado a su nuevo programa que marcaría su regreso a Televisa. Íbamos a trabajar juntos, ya que no lo hacíamos desde Suave Patria. Él me habló por teléfono y luego me mandó el borrador de El Merolico que lo creo para mí.

Yo me entusiasmé como un niño, porque trabajar con él era muy importante para mí, siempre sus trabajos tienen la intención de la crítica social y este personaje cuestionaría a la clase política, para indagar por qué hacían lo que hacían con los asuntos de la nación”, dijo en entrevista para El Sol de México.

"No pudimos llevarlo a cabo para Televisa, porque de repente, las cabezas de la empresa se fueron y llegaron los nuevos y a pesar de tener luz verde, el programa ya no entró en el plan. El maestro Héctor, buscó a Canal 22 y no llegaron a un acuerdo; trató de hacerlo independiente y estaba en eso", explica.

Ver esta publicación en Instagram El maestro Héctor Suárez, el maestro Mario Iván Martínez y yo. Una publicación compartida por Mario Zaragoza (@mariozaragoza) el 10 de Sep de 2019 a las 1:57 PDT

Respecto al lamentable fallecimiento del actor, Zaragoza externó su sentir y aseguró que para él fue un muestro y toda una institución.

“Se siente mucho en el corazón, pienso mucho en él, porque comparto su ideología. Don Héctor Suárez padre, es un maestro, es una escuela. Él tuvo el don de atrapar el público en general, de todas las clases con una sola frase. Esa era su capacidad, su inteligencia, es un actor y comediante que trascendió en su juventud, en la época de los 60, y hasta la actualidad y es un maestro impresionante.

Ver esta publicación en Instagram A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias! Descanse en paz, Héctor Suárez. Atentamente Su viuda, Zara Calderón. Sus hijos: Héctor Suárez Gomís, Julieta Suárez Gomís, Rodrigo Suárez Calderón e Isabella Suárez Calderón. Sus nietos: Paula Suárez Gomís, Ximena Suárez Palacio y Pablo Suárez Quiroz. Una publicación compartida por Héctor Suárez Gomís (@pelongomis) el 2 de Jun de 2020 a las 6:00 PDT

Él era bondadoso, tenía su carácter como todo artista, bien cimentado, era muy noble, muy humano, muy cordial, generoso, yo lo recuerdo así”.

Cabe destacar, que Mario Zaragoza es ganador de tres Arieles por De la calle de Gerardo Tort; y La zona y Desierto adentro, de Rodrigo Plá.

