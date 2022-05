Guillermo del Toro arma el karaoke en Festival de Cannes: Video

El cineasta tapatío Guillermo del Toro forma parte del Festival de Cannes y su presencia en esta edición 75 ha dado de que hablar luego de que el ganador del Oscar expresará su postura al respecto sobre los desafíos que ha enfrentado la industria cinematográfica y cómo se ha adaptado ante el peso del streaming. Asimismo, Del Toro robó las miradas luego de ponerse a cantar sobre el escenario.

Durante su intervención interpretó a capella "Ella" uno de los temas más conocidos del compositor José Alfredo Jiménez , demostrando así que posee múltiples talentos. Entre la audiencia que tuvo la oportunidad de deleitarse con la voz de Guillermo del Toro se encontraban la actriz Kristen Stewart y el actor Jake Gyllenhaal.

Te puede interesar: Cannes 2022: Eva Longoria conquista la alfombra roja con un vestido transparente

Acompañado por el actor Gael García Bernal, el director soltó alguna jiribilla expresando “ay, jijo de la chingada”. En algunos momentos, el creador de "La Forma del Agua" olvidó parte de la canción al momento de interpretarla, sin embargo, contó con el apoyo de Gael García, quien le completó la canción por unos segundos, además de echarse un grito ranchero en el Gran Teatro Lumiére.

Gael and Guillermo are singing! pic.twitter.com/caKNNKHSL5 — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 24, 2022

En la sala de Cannes no faltaron los aplausos de los asistentes, quienes ovacionaron el gesto que Guillermo hizo para recordar a su querido México en este reconocido festival.

Cine Cannes: potentes documentales sobre Ucrania y Chile se presentan fuera de competencia

El vídeo del cineasta rápidamente se volvió viral en las redes sociales, lo que ha causado en los usuarios orgullo y alegría por ver que el tapatío, a pesar del éxito obtenido, jamás olvida sus raíces y siempre busca promover a México y su cultura en el mundo.

Películas más emblemáticas del reconocido cineasta tapatío

Cronos

Guillermo del Toro inició su carrera en la industria cinematográfica con la cinta "Cronos" desde la que demostró su gusto por el cine de terror y su capacidad para crear personajes extraordinarios así como mitologías enteras para contar una sola historia. Entre referencias a la religión y una temática sobre la humanidad en la eternidad, la cinta rápidamente lo catalogó como un sujeto de interés entre los críticos de cine internacionales.





via GIPHY

El Espinazo del Diablo

Dicha cinta fue filmada en España, y esta situada durante los años de la guerra civil, lidiando con distintos monstruos tanto ficticios como reales. Guillermo del Toro nos presenta la misteriosa aparición de un niño llamado Carlos puede escuchar, y el efecto de la guerra en la psique de los niños.

"El Espinazo del Diablo" fue considerada una de las mejores cintas de terror de la primera década del siglo XX.





El Laberinto del Fauno

El filme fue uno de sus éxitos más grandes en taquilla. La cinta producida entre México y España aborda lo ocurrido años después de la Guerra Civil Española, durante el periodo de Francisco Franco. Es una especie de continuación espiritual a los temas abordados en El Espinazo del Diablo.





via GIPHY

La Forma del Agua

Esta cinta ha sido de las más reconocidas del cineasta tapatío, inclusive ganó el Oscar a Mejor Película.

"La Forma del Agua" presenta la historia de una mujer muda que forma un especial vínculo con una criatura acuática retenida por el gobierno de Estados Unidos.





Publicado originalmente en El Occidental