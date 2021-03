La Academia nos hizo un gran regalo: Laura Pausini

Cuando Laura Pausini recibió la llamada de Edoardo Ponti para interpretar el tema principal de La vida ante sí, cinta que marcaba el regreso de Sophia Loren al cine, sabía que quería escribir una letra que reflejara claramente los valores de la familia, la amistad y el amor, temas de los que habla la película.

Por ello pidió a su coautora, Diane Warren, que le permitiera hacer una versión en italiano de Io sì, que expresara de manera fiel lo que quería comunicar. Esta propuesta resultó exitosa, ya que hizo historia al haber sido la primera canción en dicho idioma que obtiene un Globo de Oro, y además logró una nominación al Oscar como Mejor Canción Original.

Para la cantante es motivo de agradecimiento que la Academia de Hollywood abra las puertas a otras culturas, ya que lo considera una oportunidad para que la industria permita la llegada de propuestas que no provienen de Estados Unidos.

“En mi caso el italiano es un idioma que todos dicen ´Ay qué lindo, me encanta´, pero nadie lo estudia ni lo habla. Es siempre muy difícil estar afuera y hablar en mi propio idioma, pero ésta es una canción con un tema social importante, y es en italiano”, comentó en una rueda de prensa virtual.

La originaria de Faenza, Italia, reconoció a las plataformas digitales por transmitir los contenidos internacionales en su idioma. Aunque reconoce la labor de los traductores, considera que también es valioso escuchar la intención original de los actores y cantantes.

“La Academia nos hizo un grandísimo regalo y honor, y espero que sea así siempre para muchos otros idiomas que no escuchamos mucho, quizás esas cosas puedan enseñar también a las naciones como la mía, que no están acostumbradas a ver las películas en idioma original”.

Durante la pandemia Laura tuvo un bloqueo creativo, y fue gracias a Io Sì que superó esa etapa y las ideas comenzaron a fluir nuevamente. Esta canción fue para ella un acompañamiento durante un momento difícil, y ahora desea que quien la escuche se sienta de la misma manera, y la vea como un ángel que acude a iluminar un día nublado.

Al recordar esto, la voz de Laura se quiebra y la obliga a hacer una pausa en su narración. “Disculpen, estoy muy emocionada”, exclama mientras se limpia las lágrimas con un pañuelo.

“Es muy bonito hacer compañía a las personas que ahora sufren”, continúa con más calma. “Muchas veces se llora por tristeza. Yo lloro porque estoy muy emocionada de recibir tanto amor. Quiero que se sepa, que la gente lo tome como suyo, lo quiero compartir, no me interesa vivir esa cosa (la nominación) sola”.

Para los próximos días planea continuar con la preparación de su próximo disco, que según adelanta se compondrá de 30 canciones de distintos estilos como rock, balada y pop. Además, ya está en charlas con diseñadores para tener listo el vestido que usará el día de la ceremonia.

Y aunque falta más de un mes para ese día, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a su papá por el apoyo que le ha brindado para llegar a donde está ahora. Para ella la experiencia de estar presente en los premios más importantes de la industria es un verdadero sueño, que no hubiera logrado sin la guía de don Fabrizio Pausini.

“Golden Globe y Oscar, no pensaba que eran para cantantes. Digo todo eso de una manera como una niña que abre una caja de caramelos que nunca terminarán, porque son cosas que no olvidaré. Le debo todo a mi padre porque siempre me dijo que no le gustaba verme soñar pequeño, a mí no me parecía que mi sueño era pequeño. Su ambición es más grande que la mía, y le debo todo”, finalizó.