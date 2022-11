Kenia Os le gana a Danna Paola y se corona en los MTV EMAs como la mejor artista latina

El pasado fin de semana se realizaron los MTV Europe Music Awards (EMA), que tienen el objetivo de premiar anualmente a lo mejor de la música que ha dejado un gran impacto dentro del viejo continente. En este evento nominan a cualquier estrella que haya resaltado en el último año, sin importar su país de origen.

Una de las celebridades galardonadas fue la cantante e influencer mexicana Kenia Os, quien superó a otras estrellas, como Danna Paola o el rapero Santa Fe Klan; ella celebró con sus fans esta victoria a través de sus redes sociales, en donde les envió un mensaje a todas las personas que votaron para que le dieran este distintivo.

No fue la única artista de Latinoamérica que ganó una categoría, pues también lo hicieron otros cantantes que pertenecen al género urbano. Por otro lado, igual resaltaron algunos famosos de Estados Unidos, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Si quieres tener más detalles acerca de este tema, a continuación, te los compartiremos.

¿Cuál categoría ganó Kenia Os?

En los premios MTV EMA de este 2022 Kenia Os se llevó el premio de ‘Mejor acto latinoamericano del norte’, en el que, compitió contra Danna Paola, Santa Fe Klan, Kevin Kaarl y Natanael Cano, todos de México.

La intérprete originaria de Mazatlán expresó su emoción con sus fans por medio de su cuenta de Twitter, en donde les puso: “Gracias por esto, estoy que no me la creo”, indicó, y para cerrar su mensaje, reiteró su agradecimiento.

“Los amo, los amo, los adoro, estoy súper agradecida con todos ustedes”, sostuvo la exponente de 23 años. Cabe señalar que, los ganadores de este tipo de categorías se escogen de acuerdo a la elección del público en general, es decir, la gente europea selecciona su banda o cantante favorito, y quien reciba más votos se lleva la estatuilla.

The 2022 #MTVEMA Best Latin America North Act goes to @keniaos! pic.twitter.com/qhAVjQGxyO — MTV EMA (@mtvema) November 13, 2022

Esto significa que nadie ajeno a ese continente puede interactuar ni interferir en los resultados finales. En este evento que se realizó este domingo 13 de noviembre, en el recinto PSD BANK DOME de Düsseldorf, ubicado en Alemania, igual reconocieron a otros artistas hispanos.

Tal fue el caso de Daddy Yankee, quien ganó el premio de ‘Mejor Acto del Caribe’, mientras que la cantante Tini superó a sus colegas a colegas argentinos y se llevó el de ‘Mejor Acto del Sur’, Danny Ocean el de ‘Mejor acto del Centro’ y Anitta el de ‘Mejor artista Latina’.

Otros ganadores de la noche

La gran ganadora de la noche fue Taylor Swift, quien logró salir vencedora en cuatro categorías, siendo así la más premia de los EMA 2022. Ella se llevó ‘Mejor Artista’, ‘Mejor Artista Pop’, ‘Mejor Video’ y ‘Mejor video de Larga Duración’, estos dos últimos por su tema ‘All Too Well (The Short Film)’.

En este sentido, Nicki Minaj fue otra cantante que brilló en la noche, ya que ganó dos premios, el de ‘Mejor Artista Hip Hop’ y el de ‘Mejor Canción’ por su smash hit ‘Super Freaky Girl’, que también la hizo acreedora a llegar a los primeros lugares de éxitos.

Otros de los galardonados fueron David Guetta, Lorde, Billie Eilish, BLACKPINK, y BTS. Esta ceremonia nació de los MTV Video Music Awards (VMA), por lo que es una de las más importantes del año.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla









