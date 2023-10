Muere Matthew Perry, protagonista de la serie Friends

Mathew Perry, el popular actor que se dio a conocer por su papel en la serie Friends, murió este 28 de octubre a los 54 años, según confirmaron fuentes policiales a TMZ.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, el cuerpo del actor habría sido hallado en su casa en Los Ángeles tras un llamado de auxilio por un aparente ataque cardiaco.

“Nuestras fuentes dicen que lo encontraron en un jacuzzi de la casa y nos dicen que no se encontraron drogas en el lugar. También se nos dice que no hay ningún acto sucio involucrado”, señala.

El dato es relevante pues el propio actor reveló en su biogafía –escrita por Mike Terry– su adicción a las drogas, alcohol y analgésicos, incluso mientras estaba en Friends, por lo que acudió varias veces a clínicas de desintoxicación.

“Además de su consumo de sustancias... Matthew también lidiaba con problemas de salud, algunos de los cuales eran graves y requerían hospitalización. Uno de esos incidentes se debió a una perforación gastrointestinal, que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia pero afortunadamente se recuperó”, agrega el portal de espectáculos.

La biografía de Matthew Perry narra desde su origen humilde en Williamstown, Massachusetts hasta su meteórico ascenso al estrellato, cuando se convirtió en uno de los miembros principales de la querida comedia Friends, según notas editoriales.

Su trabajo en cine y televisión, así como su paso por el teatro, y el espinoso tema de las adicciones que padeció desde 1997, se abordan en el libro, así como su labor humanitaria.

El reencuentro de Friends

El 27 de mayo de 2021 se lanzó la plataforma HBO Max con el estreno del especial Friends: The Reunion, el esperado reencuentro del elenco de la exitosa sitcom. El 1 de noviembre del año siguiente se publicó su biografía.

“Quise compartir mis vivencias una vez que estuve a salvo de entrar nuevamente en el lado oscuro”, dijo el actor a la revista People.

Contó que para escribirlo tuvo que esperar “a estar sobrio y lejos de la enfermedad del alcoholismo y la adicción. Y lo principal: estar seguro de que ayudaría a la gente”.

Una de las revelaciones más impresionantes del libro es que debido a la adicción estuvo cerca de morir a los 49 años, porque le estalló el colon debido al uso excesivo de opioides; pasó dos semanas en coma y estuvo hospitalizado cinco meses.

Cuenta cómo durante la grabación de Friends pasó varias veces por rehabilitación, pero en la novena temporada permaneció sobrio, y al ser nominado al Emmy vio ese éxito como una señal para mantenerse limpio.

Perry entró a Friends a los 24 años; entonces, ya tenía problemas con el alcohol y, en el vértigo del éxito de la serie, de acuerdo a sus memorias, llegó a tomar 55 píldoras de Vicodin diariamente.

En la entrevista concedida a People, Matthew Perry recordó ese tiempo con agradecimiento hacia sus compañeros, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Mat LeBLanc, que se portaron “como los pingüinos”.

“Cuando un pingüino está enfermo, o muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan alrededor hasta que puede andar solo. Eso es lo que el elenco hizo por mí”.

Mencionó respecto al hecho de haber estado al borde de la muerte por las adicciones, que “para mantenerme sobrio todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo (las cicatrices de la cirugía). Lo que más me sorprende es mi capacidad de recuperación, la forma en que pude recuperarme de toda esta tortura y horror. Y aunque da un poco de miedo contar todos tus secretos en un libro, no dejé nada afuera. Todo está ahí”.

Matthew Perry actuó en programas de televisión como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Beverly Hills, 90210, Ally McBeal, The West Wing, y Scrubs; en películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, y 17 Again. Desde el 2017 había estado lejos de la vida pública, hasta la reunión del elenco de Friends en 2021.