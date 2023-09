Protagonizar La caída permitió a Karla Souza ayudar a deportistas

Existen muchas problemáticas sociales que Karla Souza quisiera erradicar; la primera es el abuso sexual a mujeres y menores de edad, otro es apoyar a quien realmente lo necesita para alcanzar su sueño. Si bien su forma de ayudar es a través de su trabajo, hay ocasiones que, sin presumirlo, decide aportar con recursos económicos.

Tal fue el caso de Randal Willars, clavadista originario de Monterrey, que reveló que fue la actriz de Nosotros los Nobles la que se hizo cargo de algunos de los gastos que se requerían para que el joven de 28 años pudiera asistir a la Copa del Mundo de Berlín, luego del nulo apoyo que recibió de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Ellos (Randal y su compañero Diego Balleza) habían calificado al mundial de Berlín, pero no tenían los fondos para inscribirse, volar y estar en la competencia, y no dudé, siempre que tenga la oportunidad de apoyar lo haré, ellos respondieron ganando tercer lugar”, afirmó la actriz a El Sol de México.

En el caso de Diego, fue la actriz Martha Higareda quien corrió con algunos gastos. Ambos clavadistas consiguieron medalla de bronce en la prueba de 10 metros sincronizados, lo que les dio pase para los Juegos Olímpicos en París 2024.

Sin embargo, los apoyos al deporte se mantienen escasos, algo que Souza lamenta.

“Los mexicanos han respondido y han tenido muchas medallas en los clavados es el deporte más galardonado en México y me sorprenden tantos retos que existen para ellos, pero logramos apoyarlos y espero que mucha gente, el sector privado, el mundo deportivo, se animen y podamos poner a nuestros deportistas en el lugar que se merecen”, expresó la actriz.

Pero, así como existen historias de éxito dentro del deporte, también existe una parte oscura, sobre todo para aquellos que sufren de acoso o abuso por parte de alguna autoridad dentro de este sector.

El año pasado, Karla Souza apostó por desarrollar y protagonizarLa caída, cinta que aborda el caso de abuso que sufrió una clavadista durante su preparación para una competencia.

“Es un tema que ya se está hablando mucho más, se complejiza más la conversación, que es algo que a mí me interesaba, quería profundizar y demostrar los grises que existen. Es una conversación que llegó a polarizarse en ciertos momentos, pero creemos que esta película nos llega a unir y une al público de manera visceral para entender y tener más empatía con las y los sobrevivientes (de abuso y acoso)”, aseguró Souza.

La actriz es una de las sobrevivientes. Asegura que sanando a través del arte es como ha podido salir adelante.

“Es una cosa que me afectaba muchísimo en el comienzo de mi experiencia con este tema, de hablarlo, nombrarlo. Sin embargo conforme más pasa el tiempo, ya tengo como un chaleco antibalas y mi pasión por querer seguir provocando un cambio positivo es mucho más fuerte.

“La caída logró que Azul Almazán (ex clavadista y que fue víctima de abuso) desarrollara protocolos de prevención de abuso de menores en el deporte en México, es un logro impresionante; este tipo de cosas son las que nos ayudan a impulsarnos y a ignorar los ataques que puede llegar a tener el tema o la película”, sostuvo Souza.

RUMBO AL ARIEL

La caída, dirigida por Lucía Puenzo, está nominada a seis premios Ariel en las categorías Mejor Película, Actriz, Revelación Actoral, Dirección, Guion Original y Efectos Especiales.

La ceremonia se llevará a cabo este 9 de septiembre en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco.

Para la edición número 65, del Ariel, que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuatro directoras están nominadas en la categoría de Mejor Dirección, entre ellas Lucía Puenzo.

“Qué bueno que justo los arieles están celebrando esto, creo que es un logro importante para México, no sólo en el Ariel, sino también en los Festivales porque también en el de Morelia del año pasado había ocho mujeres directoras nominadas, son ese tipo de cosas que me emocionan mucho y abren la brecha y el camino para nuevas generaciones.

“El hecho de que es posible y que cambiemos las narrativas y que podamos todos estar incluidos en nuestra cinematografía y que de esta manera podamos incursionar como mujeres en todos los ámbitos del cine, detrás y frente a cámaras, me da tanta alegría”, dijo la protagonista.

Por otro lado, en otros proyectos, Souza coproduce junto a Gina Rodríguez la cinta Like It Used To Be, sin embargo, debido a la huelga de Estados Unidos, la cinta está detenida en la etapa de postproducción.

Mientras se solidariza con el gremio americano, la actriz de ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) se encuentra trabajando en una incubadora de guiones mexicana, con el fin de escoger los mejores para producirlos.