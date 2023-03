Me le tuve que declarar, confesó Rebecca Jones sobre su relación con Alejandro Camacho

Rebecca Jones perdió la vida este martes a la edad de 65 años. Aunque no se han revelado las causas de su muerte, la actriz sostuvo una larga batalla en contra del cáncer de ovario.

A través de un comunicado se indicó que murió tranquila en compañía de sus seres queridos y, además, se explicó que en los próximos días darán más detalles acerca la despedida que le realizarán.

Desde muy joven, Rebecca Anne Jones Fuentes, su verdadero nombre, mostró interés por la actuación, fue así como a lo largo de su carrera participó en diferentes proyectos de televisión y cine. De esta manera es como dejó un gran legado dentro de las telenovelas mexicanas. Por otro lado, igual estuvo en diferentes obras de teatro de renombre.

En el caso de su vida personal, Jones siempre mantuvo un bajo perfil, aunque siempre resaltó su matrimonio con el actor Alejandro Camacho, con quien estuvo casada 25 años. La pareja trabajaron juntos en varias telenovelas, esto los llevó a convertirse en una de los matrimonios más sólidas de la farándula en el país, por lo que su divorcio generó cientos de comentarios.

La historia de amor entre Jones y Camacho

En la década de los 80, Rebecca Jones tenía una relación con Humberto Zurita. Durante esta etapa su trabajo en la novela La Traición la llevó a conocer a Alejandro Camacho y se volvieron amigos; sin embargo, con el paso del tiempo se hicieron más cercanos y la actriz decidió terminar su amorío para iniciar un romance con Camacho.

“Yo me le tuve que declarar porque Alejandro no movía ni un dedo, se paralizaba. Entonces yo le dije: sabes qué, tú me encantas, y yo estoy segura que yo te encanto, entonces por qué no nos juntamos”, comentó Jones en una entrevista para Ventaneando.

De esta forma fue como se fueron a vivir juntos pero sin casarse, lo que ocasionó que la madre de la también productora se molestara, ya que no estaba de acuerdo con que vivieran en unión libre, por lo que de manera inesperada contrajeron nupcias en el año 1986.

Estuvieron casados por 25 años. Foto: Cuartoscuro

“Nos preguntó que por qué no nos casábamos y dijimos sí, pero cuándo, ella dijo hoy, y nosotros dijimos cómo?, y ella nos dijo sí hoy a las cuatro. Entonces ese día nos casamos a las 4 de la tarde. Mi suegro me prestó una corbata y a Rebecca su hermana le prestó un vestido, porque todo fue de repente”, relató Camacho.

A partir de ese momento su relación se volvió una de las más populares, por lo que en distintas entrevistas, Rebecca señaló que estaba muy enamorada, que se sentía feliz de tenerlo en su vida. En 1989 tuvieron un hijo, Maximiliano.

Rebecca y Alejandro colaboraron en diferentes proyectos. Foto: Cuartoscuro

Fue en el 2011 cuando empezaron los rumores acerca de su divorcio, por un tiempo ambos actores se mantuvieron herméticos hasta que Jones rompió el silencio y confirmó que ya tenía tres meses de haberse separado. Aun así, ella aseguró que mantenían una relación cordial y de respeto.

¿Qué cáncer padecía Rebecca Jones?

A finales del 2017, Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario e inició el procedimiento necesario para hacerle frente, a la par en muchas de sus apariciones públicas solía hablar de este tema para crear consciencia entre la sociedad.

Después de una cirugía y varias quimioterapias en el 2019, la actriz pudo entrar en la etapa de remisión, lo que quiere decir que la enfermedad se ha podido controlar, por lo que los síntomas y malestares habían disminuido. En el 2022 se reveló que había recaído otra vez hasta que ya no pudo seguir.

La Sociedad Americana del Cáncer sostiene que este padecimiento ocasiona que las células de los ovarios crezcan de manera descontrolada, por lo que se propagan y generan distintos problemas en el cuerpo. Este aumento descontrolado tiende a invadir y destruir los tejidos sanos; los síntomas son:

Hinchazón o inflamación abdominal

Sensación de saciedad rápida al comer

Pérdida de peso

Molestia en la zona pélvica

Fatiga

Dolor de espalda

Cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento

Necesidad frecuente de orinar

Mayo Clinic menciona que los factores de riesgo son una edad avanzada, alteraciones genéticas hereditarias, antecedentes familiares, sobrepeso, terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica, entre otros. En total, hay tres tipos de cáncer de ovario:

Cáncer de ovario epitelial: Es el más frecuente. Incluye varios subtipos, como el carcinoma seroso y el carcinoma mucinoso.

Es el más frecuente. Incluye varios subtipos, como el carcinoma seroso y el carcinoma mucinoso. Tumores estromales: Estos tumores son menos comunes y por lo regular se diagnostican en un estudio más temprano que en otros cánceres de ovario.

Estos tumores son menos comunes y por lo regular se diagnostican en un estudio más temprano que en otros cánceres de ovario. Tumores de células germinativas: Estos tipos de cáncer de ovario que no son muy frecuentes suelen presentarse a una edad más temprana.

Nota publicada en El Sol de Puebla