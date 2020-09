Ronald Bell, cofundador de Kool & The Gang, muere a los 68 años

Ronald Bell, quien fuera miembro y cofundador de la mítica banda estadounidense Kool & The Gang, murió a los 68 años por causas no reveladas.

Su representante informó del deceso, que se produjo este miércoles 9 de septiembre en su casa de las Islas Vírgenes mientras estaba acompañado por su mujer.

Celebridades

Fue en 1964 cuando este compositor, cantante, productor, arreglista y saxofonista autodidacta fundó Kool & The Gang junto a su hermano Robert Bell y así forjaron éxitos de los años 70 y principios de los 80 que se convirtieron en clásicos de las pistas de baile, como Ladies' night o Get down on it.

Entre ellos también se encuentra Celebration, que él coescribió y que se convirtió en un himno habitual en las celebraciones de bodas.

Ronald Bell (Youngstown, Ohio, 1951) ejerció además de director musical de la banda, que fundaron en New Jersey junto a otros cinco compañeros de colegio.

Kool & The Gang consiguieron hitos como el Grammy en 1978 por su aportación a la banda sonora de la película Saturday night fever. Grabaron 23 álbumes a lo largo de su carrera, que inició en el funk y posteriormente se desarrolló también en el R&B. La banda participan en el soundtrack del clásico de Tarantino Pulp fiction.

El grupo recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2015 por su contribución al mundo del entretenimiento, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.

Le sobreviven su esposa Tia Sinclair Bell y 10 hijos, así como cuatro hermanos. El funeral será privado y la familia pidió a los fanáticos donativos para la organización benéfica Boys and Girls Club of America.