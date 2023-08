Sofi Mata debuta en la música disfrutando la libertad del reguetón

En el reguetón, Sofi Mata encontró la libertad que tanto buscaba. Desde hace años, este género musical motivó a la influencer a defender sus ideales, a tomar la fuerza necesaria para que ninguna crítica pudiera afectarla.

Fiel a su idea de promover el empoderamiento femenino a través de la música, la originaria de Guadalajara, Jalisco apostó por lanzarse como nueva exponente del urbano.

“El reguetón a mí me cautiva, me hace sentir muy libre, me da esa libertad de expresión, que no se nos critique por hablar abiertamente de un tema, de que te puedes besar con un chico hoy y mañana con otro, sin que te señalen.

“Por eso me interesa sacar canciones que dejan en alto el empoderamiento de la mujer, decir que tú puedes salir de fiesta y puedes decir que tienes un montón de ‘gatitos’, así como los hombres dicen que tienen un montón de ‘gatitas’”, afirmó la cantante en entrevista con El Sol de México.

Tras al éxito de sus primeros temas: Mala suerte, Tra, Solteras y Estoy pa’ mí, Sofi Mata apostó por cambiar ligeramente su estilo y publicó Ay, ke condena, que explora mucho más su lado sensual, erótico y provocativo.

“Yo considero que estoy en transición de ser una artista, primero tengo que ganarme el respeto con mi música y mi arte antes de considerarme como una cantante”, comentó Mata.

En 2020 la joven se dio a conocer en TikTok. Desde siempre, su contenido ha sido muy extrovertido, comparte lypsincs y videos de baile, mientras que en YouTube exploró su lado más cómico.

Sin embargo, lejos de que su popularidad en redes la ayudara, Mata reconoce que ha sido un obstáculo sobre todo a la hora de convencer al público de sus habilidades vocales.

“El año pasado di el paso a experimentar en esta industria, sí lo veo como una transición, pero aunque tengas talento, te enjuician por ser tiktoker piensan que por venir de ahí y tener seguidores, ya queremos hacer de todo, pero no, yo desde niña he querido ser cantante y me estoy preparando para esto, pero el tipo de hate que hay en redes es mucho, eso es lo que más me ha costado sobrellevar”, sostuvo.

Debido a la pandemia, la joven no pudo concluir sus estudios en Mercados y Negocios Digitales, en una Universidad de Guadalajara, sin embargo, adelantó que está próxima a estudiar una carrera enfocada en el arte en Houston, Texas.

Por el momento, Sofi Mata continúa lanzando más música y en unos meses emprenderá su primera gira como solista.