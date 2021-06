Charlie Massó contará su historia con Menudo

Charlie Massó declara que los conceptos como Súbete a mi moto tour de exintegrantes de Menudo, ya no son para él, porque “la vida es un sólo viaje y miro nuevos proyectos, aunque yo fui parte de la primera versión de El Reencuentro que duró 17 años (1998-2015), ya les di mucho a mis fans”.

Entre sus proyectos, anuncia el boricua que está en la preparación de un documental que saldrá a la luz en el 2022, “para contar en primera persona mi historia en Menudo, vista desde mi edad actual y con la experiencia de 40 años de trayectoria”.

Ser el narrador de esa historia, la hacen “más creíble, por los hechos que narro cronológicamente de viva voz, a diferencia de las series sobre Menudo, que tuvo tantos integrantes y ahora se transmiten en televisión o plataformas”.

“Es un documental de mi vida personal y profesional, un fragmento especial de mi carrera fue ser parte del quinteto original, pero de ahí en adelante hay una serie de anécdotas buenísimas que nos vamos a divertir, porque en el proceso de estos 40 años de carrera he pasado por la actuación, el rock y de muchas cosas que me he tenido que adaptar para hoy en día poder estar todavía aquí y disfrutar del favor del público".

El ex integrante del grupo se encuentra en México en tour promocional para anunciar su primer concierto virtual, Amor, amor en tributo a José José, desde un teatro de Puerto Rico con orquesta sinfónica, con boletos disponibles en www.ticketswix.com.

“Es un concierto romántico de música directa al corazón con el reto de un entrenamiento diferente, como de cantar sin gente desde un teatro, con la sobriedad, lo sublime, la sutileza, lo sensual, la ternura e intimidad que se requiere como lo ha propuesto el maestro Vladimir Blanchard, el director, un nuevo acercamiento a esta música mágica en un tono más contemporáneo, más sexy en un recital privado para cada uno de los que se conecten.

“Amor, amor, proviene del álbum que grabé en tributo al príncipe de la canción en el 2001, sé que él lo escuchó y le gustó. Ahora traigo estas baladas románticas al 2021 en la modalidad virtual como son El triste, Volcán, Amor, amor y 40 y 20, que por cierto es la que me llega más porque es rara para interpretarla, no te da espacio para juegos vocales para que sea sensual”, expresa.

El cantante también prepara un nuevo disco con canciones de su autoría para el que le faltan aún temas por agregar.