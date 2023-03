El amor es lo que importa: Amandititita regresa al Vive Latino con un mensaje de autoestima

Amandititita considera que lo que la representa en estos 16 años de carrera son sus palabras. Esas palabras que la llevaron a alejarse de la imagen de cantante pop, y forjar su propio camino como una figura punk, diferente.

Con esta seguridad que siente hoy en día, subirá este domingo a la Carpa VL del Vive Latino, siendo ésta la primera ocasión que pisa ese festival en solitario.

"Yo solita me puedo respaldar, estoy bien agradecida con todos los músicos que durante tantos años me hicieron el paro, porque lo necesitaba, me sentía muy solitaria en esos escenarios y ahorita siento que ya puedo".

La cantante recordó que su primera vez en ese evento tuvo que recurrir a colegas del rock, pues en aquel entonces (hace más de una década) no había mucha apertura a que artistas de otros géneros distintos al rock se presentaran ahí.

"Fue hace 11 años, acababa de salir de mi disquera (Sony), muy mal porque habíamos tenido problemas. En ese momento me relacionaban como una cantante de Televisa o TV Azteca, muy popera", recuerda en entrevista.

"Vengo del rock, soy hija de un rockero, y mis amigos son rockeros, así que invité a tocar a Poncho de Santa Sabina, a Lino Nava de La Lupita, al Pato de La maldita vecindad, a Jessy Bulbo, a Ulises Lozano de Kinky. De alguna manera todos ellos me iban sosteniendo y respaldando, tuve que hacer eso para atreverme a subir al escenario".

Ahora su nombre vale por si solo, pero sobre todo, ella cuenta con la confianza de saber que las temas que compone tienen un impacto entre el público.

SUS PRIORIDADES

Además de su participación en el Festival Vive Latino, se presentará en el Foro Indie Rock y prepara un nuevo material de estudio, que espera lanzar en agosto, y representa una nueva etapa en su carrera y en el mensaje de salud mental y amor propio que busca comunicar.

"La gente me ha visto crecer con ellos, me vieron muy enojada, tratando de cambiar la sociedad o de hacer fotos de lo que estaba mal, hablando del racismo. Y luego me vieron muy triste", declaró.

"Ahora mi meta es que vean lo que ahora valoro, la vida, lo espiritual, la inteligencia, lo que no se ve, el amor. Mi énfasis en este nuevo disco es que dejemos de juzgar los cuerpos y las decisiones de los demás, y empecemos a darnos cuenta que en la vida lo único que queda e importa es el amor que damos a los demás y a nosotros mismos".

TODO A SU TIEMPO

Más que considerarse música, Amandititita se percibe como una escritora y letrista. Por ello nunca se deja llevar por la velocidad de la industria, que hoy en día exige que los artistas estrenen canciones constantemente para estar vigentes.

Su más reciente sencillo, "Gato", le tomó cerca de seis meses para componer, y la ha llenado de satisfacciones pues la respuesta del público ha sido muy positiva. "Ha sido de las canciones que tenía mucho tiempo de no sentir que había explotado de una manera tan orgánica.

"Yo estaba en una disquera muy grande, Sony Music, también estuve en una disquera muy indie que fue Terrícolas, y ahora estoy con una agregadora. He conocido la industria en todas sus modalidades, y mi conclusión es lo que importa es una buena canción", finalizó.