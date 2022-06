En bioserie de María Félix, Sandra Echeverría hará retrato íntimo de La Doña

Ante los medios de comunicación y la sociedad, María Félix se proyectaba como una mujer fuerte, firme en sus decisiones, inteligente, calculadora, sin embargo, detrás de su armadura de hierro existía una mujer que también lloraba, que era sentimental, incluso que podría romperse ante noticias muy fuertes, como la muerte de su único hijo.

Es esa María la que retratará Sandra Echeverría en la bioserie de la actriz. A lo largo de ocho capítulos se explorará la vida de la diva del cine mexicano: su nacimiento, sus amores, su carrera, su familia, hasta su despedida final el 8 de abril de 2002, pero también revelarán aquellos aspectos que el público aún desconoce, como la intimidad que guardaba su cuarto, su actitud detrás de los reflectores y su trato con amigos.

“Hacer una biografía de alguien es muy complicado porque tienes que analizar cada cosa, que si la mirada, la ceja, la forma de caminar, de mover las manos. Es un personaje que todos tenemos muy claro, sí me tocó investigar y buscar todas sus diferencias porque no era la misma mujer a los 30 que a los 80, era muy diferente su forma de hablar, muchas cosas.

“Hubo mucha investigación en todos los aspectos, desde ver documentales, sus 47 películas, leer su libro escrito por Enrique Krauze (María Félix: todas mis guerras, 1993), de tener su voz todo el tiempo en mi mente para poder ser lo más cercano a ella”, afirmó Echeverría en entrevista.

Para mayores referencias, la actriz platicó en diferentes ocasiones con el heredero de La Doña, Luis Martínez de Anda, él fue el encargado de darle hasta el más mínimo detalle de la personalidad de María.

De hecho, Echeverría aseguró que tiene muchos rasgos en común con la diva.

“He aprendido a poner mis límites muy fuertes igual que María lo hizo, tengo muy claro lo que quiero y he trabajado mucho con el amor propio.

“En este negocio te expones a que la gente te critique, te eche mala onda, pero hay que ponerte una capa impermeable que no deje que te pase al corazón si no te destruye, creo que me he ido fortaleciendo mucho en ese aspecto y eso me hace parecerme mucho a ella”, comentó.

Uno de los temas que serán abordados en la historia, dos décadas después de su fallecimiento, será el amor tan fuerte que hubo entre La Doña y su hermano Pablo Félix.

Las grabaciones se llevaron a cabo durante dos meses, fue bajo la producción de Carmen Armendáriz, para TelevisaUnivision y se tiene planeado el estreno en julio, aún sin fecha oficial.

Ximena Romo y Abril Vergara serán las dos actrices que den vida a María Félix, en diferentes etapas.

Lanza el tema Cuando te conviene

Luego de haber finalizado este proyecto, la artista de 37 años se enfocó en el desarrollo de su faceta musical, así surgió su nuevo sencillo Cuando te conviene, compuesto por Miguel Cast, Mango Duque y Nabález, ya disponible en plataformas digitales.

“Es un tema muy honesto, habla de una relación en donde ya te diste cuenta que no hay amor, que el tipo que está contigo está por interés, que es algo superficial y cuando no tiene dinero, te llama y lo que quiere es que lo mantengas.

“Me gusta el tema porque es algo de lo que nadie habla, de estas personas que son sanguijuelas que te quieren chupar la sangre y realmente lo único que quieren es ser unos mantenidos. Me gusta que sea este rollo del empoderamiento, del despecho, de poner límites, de dejar fuera un amor que te está restando”, expresó la cantante.

Éste es un adelanto de su siguiente EP titulado Ya llegó la Echeverría, que publicará el 7 de julio.

“Tiene mucho sentido esa frase porque es decir: ‘ya llegué aquí a la música y no me pienso salir’. Tengo todas las ganas y paciencia para que esto vaya creciendo día a día”, dijo.

En el nuevo material incluirá un tema inédito titulado Te quedas con tu vida, coescrito junto a Ángela Dávalos y el cover Cosiéndome el corazón.