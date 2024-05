Estrella Araiza, directora del FICG, habla de una nueva categoría de premiación

Con el fin de honrar a aquellos involucrados en las producciones cinematográficas, pero detrás de cámaras, la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) creó una nueva categoría de premiación, el Mayahuel Homenaje Industria FICG.

Su objetivo es galardonar a aquellos productores ejecutivos que han aportado para la realización de las cintas. Para este primer año, el galardón será entregado al empresario, productor de cine y presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien también encabeza los Premios Platino.

“El Festival de Guadalajara se ha caracterizado por ser un festival de mucha industria, tenemos programas que conectan con toda la cadena de producción cinematográfica y dentro estos rubros nos hemos dado cuenta que hay personas que han hecho posible el avance de la cinematografía, de la industria misma contra viento y marea.

“Para nosotros honrar a Enrique Cerezo es muy importante y eso tiene que ver con el aporte que él ha hecho a la industria internacional y a la española principalmente”, afirmó Araiza en entrevista con El Sol de México.

Cerezo inició en el mundo del cine en 1967 como meritorio de cámara en la película “Un millón en la basura”. Como productor ha logrado concretar más de un centenar de títulos, entre los que destacan "Juana la Loca", "La buena estrella" o "Las brujas de Zugarramurdi". Actualmente trabaja restaurando y remasterizando el patrimonio cinematográfico español.

Ese es sólo uno de los diferentes homenajes que prepara Araiza para la edición número 39 del Festival, informó. Los cineastas Diego Luna, Álex De la Iglesia, Ángeles Cruz y el actor chileno Alfredo Castro también recibirán premios de acuerdo a sus aportaciones en el cine.

UNA LOGÍSTICA COMPLICADA

Uno de los retos para concretar cada edición, contó Araiza, además de reunir la parte financiera, es coordinar que sus invitados tengan las agendas libres y puedan asistir al evento.

“Mantenerse presentes es algo bastante específico en el circuito de todos los festivales, el seguir platicando con todos los cineastas, con los productores, acerca de las nuevas empresas que están formando, de las cosas que están haciendo, eso nos ayuda a ver cómo plantear cada una de las ediciones”, indicó.

Por otro lado, la geopolítica llega a afectar al certamen, admite la directora. “Hemos tenido muchos casos con relación a conflictos de México con otros países que sí han afectado directamente al festival y tenemos que sortear y hacer las cosas de manera diferente. En la edición de este año, en específico con Ecuador, nosotros sabemos de la cinematografía ecuatoriana, que es una de las que todavía no logra despegar.

“El conflicto con Ecuador no nos está afectando porque no planeamos que fuera el país invitado de honor, como sí sucedió con Rusia. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, queríamos en años siguientes traer la cinematografía rusa como invitada de honor, y pues ahí sí no pudimos avanzar porque su misma estructura no pudo avanzar, pero los mismos cineastas rusos nos pidieron no dejar de exhibir sus películas porque querían seguir teniendo ese espacio y nosotros seguiremos promoviéndolo”, finalizó.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 7 al 15 de junio, con España como país invitado de honor.