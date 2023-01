El rock, de luto: muere Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas del mundo

Este miércoles se confirmó la muerte del guitarrista de The Yardbirds, Jeff Beck a los 78 años de edad.

“En nombre de su familia y con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck. Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer”, se lee en un comunicado de su representante. “Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida”, agrega la nota.

Beck reemplazó a Eric Clapton en 1965 como guitarrista de The Yardbirds, donde coincidió con Jimmy Page, quien más tarde formó parte de otra banda seminal del rock de los 60, Led Zepelin. Poco después formó su propia agrupación, Jeff Beck Group, con Rod Stewart como vocalista, con quien sólo grabaron dos álbumes.

A partir de los años 70, el guitarrista formó varias alineaciones de R&B, con músicos como el bajista Tim Bogert. Gracias a su incursión en el jazz, con los álbumes Blow by Blow y Wired, tuvo una una mayor visibilidad.

Originario de Wallington, Surrey, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll por partida doble, con The Yardbirds en 1992, y como solista en 2009.

Recientemente, Jeff Beck realizó una gira de su disco 18, que grabó con Johnny Depp. Su colaboración con el jazzista Herbie Hancock, The Imagine Project, le dio a ganar en 2009 su octavo Grammy.

El guitarrista se caracterizó por su versatilidad ya que acompañó a cantantes de la talla de Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd y Buddy Guy.

"El primer sencillo exitoso de Beck fue el instrumental "Beck's Bolero" de 1967, que incluía a los futuros miembros de Led Zeppelin, Jimmy Page y John Paul Jones, y al futuro baterista de The Who, Keith Moon", señala Bloomberg.





Artistas lamentan muerte de Beck

Entre los artistas que lamentaron su muerte están Gene Simmon, de Kiss, quien publicó en su cuenta Twitter: "Nadie tocaba la guitarra como Jeff".

Heartbreaking news to report the late, great Jeff Back has sadly passed. No one played guitar like Jeff. Please get ahold of the first two Jeff Beck Group albums and behold greatness. RIP. pic.twitter.com/3qnPOCyhUj — Gene Simmons (@genesimmons) January 11, 2023

También el cantante Paul Young expresó su tristeza por el deceso de la leyenda del Rock: "Devastado al enterarme de la repentina y trágica muerte del legendario guitarrista Jeff Beck".

Devastated to hear of the sudden and tragic death of legendary guitarist Jeff Beck. He was loved by everyone in the know; the guitarists guitarist! My condolences to his family & friends RIP. 😢 pic.twitter.com/OcCv1jSNvx — Paul Young (@PaulYoungParlez) January 11, 2023

Otro que sedijo devastado fue Ozzy Osbourne, quien en su cuenta de Twitter dijo: "Qué terrible pérdida para su familia, amigos y sus muchos fans". Y publicó una fotos con Jeff Beck.

I can’t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic’s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 11, 2023









