Lessie Hernández es la antagonista en bioserie de Gloria Trevi

La actriz Lessie Hernández interpreta a Alicia Flores, la antagonista de la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi y comparte en entrevista con El Sol de México su experiencia de trabajar en los 50 episodios de esta historia televisiva autorizada por la cantante.

“Pase varios filtros durante el año pasado. Luego formé parte de las 12 seleccionadas que nos inscribieron a un curso de actuación, canto y baile. De ahí fuimos seleccionadas dos y nos volvieron a hacer otro curso, para posteriormente quedarme tras 25 cursos indistintos que hice”, relató durante un descanso en la locación de los capítulos en la cárcel de Chihuahua.

“Inicialmente yo iba por el papel de Gloria y no me quedé, y bueno se me concede ser la antagonista Alicia. Soy la primera esposa de César y se divorcia de él, debido a que llega otra chava a su vida, no obstante Alicia, aun cuando era la ex, nunca lo deja y siempre está con él. Hace todo lo que él le ordena, se convierte en el perro guardián de Gloria Trevi, nunca se le separa, a todos lados la sigue”, detalla.

En la trama, agrega, “como Alicia a Gloria le tengo entre amor y odio. Le tengo cariño, pero también mucha envidia, porque yo nunca logré llegar a ser como ella, debido que César no me da el apoyo. Aunque siento a Gloria una parte muy importante de mi vida. Me verán cantar, porque subo al escenario siendo parte de las coristas de Gloria Trevi en sus conciertos, y también hago mi debut de solista cantando temas de Timbiriche y Lucero”.

Para la actriz este es un logro más en su carrera. “Hice todo lo posible por estar dentro de la bioserie. Cuando llegué a hacer el casting no me imaginaba ser la antagonista, y ahora me siento orgullosa, feliz, emocionada y con mucha responsabilidad de ser parte del elenco”.