Ludwika Paleta y Juanpa Zurita rompen esquemas del romance con la cinta ¿Quieres se mi hijo?

A pesar de que ya existe mayor apertura en temas de diversidad sexual, aún hay tabúes en otro tipo de tópicos, por ejemplo, las relaciones que mantienen las mujeres con hombres mucho menores, aseguró la actriz Ludwika Paleta, protagonista de ¿Quieres ser mi hijo?, nuevo filme que plasma el romance que surge entre una mujer madura y un joven.

“Cuando las mujeres empiezan a salir con un hombre menor que ellas son llamadas de cierta manera, las señalan y son juzgadas y cuando los hombres lo hacen sucede todo lo contrario. Yo siempre he pensado que el amor es el amor, si tú te quieres enamorar de una mujer, de un hombre mayor, menor, lo que sea y quieres vivir eso, ¿por qué tendría que haber algo que no te lo permite?”, afirmó Paleta en entrevista.

Puede interesarte: "Hasta Encontrarlos" Cortometraje mexicano gana en los Student Academy Awards

La comedia romántica cuenta la historia de Lu (Paleta), una mujer que ronda los 40 años y que descubre que su novio, con quien lleva 15 años, le es infiel. Sin tener trabajo, deprimida y desilusionada del amor, Lu regresa a su departamento de soltera para rehacer su vida desde cero.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ahí conoce a Javier (Juanpa Zurita), un joven de 23 años que es su vecino, sin embargo, el principal inconveniente es que éste tiene fiestas de manera constante, lo que no le permite descansar ni enfocarse en su desarrollo profesional.

“Me encanta que Lu se reinventa en un momento en el que la sociedad dice que ya no se puede y, eso para mí, es súper poderoso. Me encanta lo que el abuelo de Lu le dice: ‘el éxito es vivir a tu manera’ y, por más cliché que suene, sí nos pasa a todos.

“En algún momento estás envuelto en algo que no eres, y terminas en un lugar en el que puedes estar bien, pero no sabes si realmente eres tú o si es lo que tú querías hacer y ese espíritu de reinventarse, sin importar cualquier limitante, me parece que es un mensaje que cualquier persona necesita escuchar. Si estás en un momento en el que te cuestionas si puedes o no reinventarte, esta peli te dice: ‘claro que puedes’”, expresó Zurita.

Lu aplica para un trabajo como comentarista deportiva, pero para ser aceptada, ella decide mentir y decir que tiene un hijo de 19 años, promoviendo la idea de que es una mujer de familia, pero al momento que le piden comprobarlo, Lu decide hacer un trato con Javier, proponiéndole hacerse pasar por su hijo durante un fin de semana.

Todo parece ir de maravilla hasta que la relación entre ambos se torna amorosa y confunden sus sentimientos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En estos momentos que se habla mucho de diversidad y de aceptar que los hombres se enamoren de hombres, las mujeres de mujeres y hombres que nacieron con sexo masculino ahora sean mujeres, si hay esta aceptación, ¿por qué no aceptar que una mujer se enamore de un hombre más joven sin ser juzgada?, yo creo que la vida es tan corta como para preguntarte si está bien hacer las cosas, si lo quieres hacer y no le hace daño a nadie, ¡hazlo!”, aseguró la actriz.

La maternidad, el empoderamiento femenino, las relaciones tóxicas y el amor en todas sus formas son algunos de los temas que también se abordan en la historia.

¿Quieres ser mi hijo?, está disponible en la plataforma ViX+.