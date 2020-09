Mentiras, el musical lleva a cabo su primera función streaming

Con un recuento de los mejores momentos y sus canciones favoritas de Mentiras, el musical en el que participaron, Angélica Vale y Dalilah Polanco dieron inicio a la transmisión vía streaming que se llevó a cabo el sábado desde el Teatro México y con la que esta puesta en escena celebra sus 400 representaciones.

El tiempo de espera de la primera llamada sirvió para que Vale recordará la primera vez que interpretó a Daniela, "me daba mucho miedo, las patas me temblaban cuando el escenario empezaba a girar, después el miedo se me fue al recibir la gran aceptación del público, la gente fue adorable ". La actriz enfatizó en que se estaban llevando a cabo todos los protocolos de seguridad sanitaria debidos para la realización de la obra. "Somos 30 personas que están participando en esta producción, a todos les hicieron pruebas de covid y se están aplicando todas las reglas de distanciamiento social hay tres cámara para que no se pierdan nada".

Dalilah dijo que su canción favorita del musical era la de Solamente amigas de Daniela Romo, mientras que para Angélica es la de Noche de copas, además de Muñeca de Dulce y Es ella más que yo de Yuri. Después de este momento, tocó el turno a los protagonistas Kika Edgar (Daniela), Paola Gómez (Lupita), Ana Cecilia Anzaldúa (Yuri), María Chacón (Dulce), Carlos Gatica (Emmanuel) y Mary Francis Reyes (Manuela) quienes emocionados hablaron de esta nueva experiencia donde coincidieron que son tiempos difíciles pero que este era un momento para disfrutar cantar y bailar al ritmo de los años 80.

El autor del musical José Manuel López Velarde agradeció al público su importante participación en esta función especial para después dar inicio al espectáculo con los temas que marcaron toda una época a través de una historia llena comedia, suspenso y desamor que ha cautivado al público de todas las edades durante 11 de años en cartelera.