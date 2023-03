Mexicanos brillan en el World Press Photo

El fotógrafo mexicano Cristopher Rogel Blanquet, recibió este miércoles el premio de la región de Norteamérica y Centroamérica por su proyecto Beautiful Poison sobre el efecto de los pesticidas tóxicos, en la población de Villa Guerrero, Estado de México.

Nacido en 1984, Rogel Blanquet se especializa en la cobertura de conflictos sociales, Derechos Humanos, grupos vulnerables y desastres naturales.

El fotógrafo documentó la vida cotidiana de las familias floricultoras de Villa Guerrero, con el fin de crear conciencia sobre el impacto ambiental y humano de los agroquímicos en el cinturón de flores mexicano y retratar la negligencia de las autoridades en el cuidado de la salud en la región, así como llamar la atención a los consumidores, para tener “ responsabilidades al comprar flores”.

Además, la fotografía del peruano mexicano Musuk Nolte que muestra el desastre ambiental causado por el derrame de petróleo en la refinería de Repsol en Perú, ganó en la región de Sudamérica.

La fotografía Derrame de petróleo en Lima, muestra cómo los trabajadores lidian con el desastre ambiental causado por el derrame en la refinería La Pampilla, en Playa Cavero. El 15 de enero de 2022, cerca de 12 mil barriles de crudo acabaron en el mar mientras un camión cisterna descargaba en la refinería de la transnacional española Repsol.

La venezolana Fabiola Ferrero ganó en la competencia Proyectos a largo plazo, con su serie No puedo escuchar los pájaros, en la que documenta las consecuencias del colapso económico y la inestabilidad política en Venezuela, que abandonaron siete millones de ciudadanos, entre ellos ella misma, pero volvió al país para “buscar restos de la Venezuela de su memoria”.

En la categoría Formato Abierto de Sudamérica, destaca la argentina Johanna Alarcón, radicada en Ecuador, quien narra la historia de Valentina, una niña de 13 años, que aspira a ser fotógrafa, mientras su madre está presa por posesión de marihuana.

“La actual crisis penitenciaria de Ecuador y la política punitiva de las sentencias por drogas significan que la separación entre padres e hijos ha sido especialmente angustiosa”, destaca.

MENCIÓN DE HONOR

Emilio Morenatti, fotógrafo español de la agencia de noticias Associated Press, recibió una Mención de honor por el proyecto Heridas de guerra, un retrato de personas que sufrieron amputaciones como resultado de la invasión rusa a Ucrania .

El jurado destacó “la simpatía y empatía” con la que Morenatti manejó la elaboración de la historia y recordó que este fotógrafo, quien perdió una pierna haciendo un reportaje en Afganistán, “siente conexión con los amputados y se esfuerza por representar la crueldad de la guerra” detrás de la línea de frente. “Si bien el territorio se puede entregar y recuperar, la pérdida de una extremidad, como la pérdida de una vida, es permanente”, subraya la fundación que otorga el premio.

La fotografía ganadora en la región de Europa la tomó el fotoperiodista griego Alkis Konstantinidis, de la agencia Reuters, titulada Yana and Victor.

El jurado mencionó que “esta imagen encapsula el dolor y el horror que los civiles ucranianos soportan a diario desde la invasión rusa”, iniciada el pasado 24 de febrero de 2022. Con información de EFE