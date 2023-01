Miss Universo se renueva: en su edición 2023 acepta participantes casadas o embarazadas

La belleza ya no es sólo un estándar o medidas perfectas. Recientemente, Miss Universo aprobó que, para el certamen del 2023, en su edición número 72, mujeres casadas, embarazadas, con hijos o, incluso, divorciadas podrán participar y aspirar a ser la mujer más bella del mundo. El rango de edad, que antes llegaba hasta los 27 años, ahora se permitirá a los 28.

“Los certámenes de belleza son controversiales en muchos sentidos por el simple hecho de que aún tienen ciertos estereotipos que se siguen fortaleciendo a lo largo de cada una de las generaciones, sin embargo, cada vez más, especialmente Miss Universo, rompe esos estereotipos porque a partir de este año ya se permiten mujeres casadas, con hijos, divorciadas y solteras.

“Se abrió la oportunidad a muchísimas más mujeres, entonces yo creo que es importante que nosotros como sociedad, seamos capaces de reconocer que la mujer es capaz de lograr lo que sea que se proponga, sin importar su profesión o estado civil”, afirmó en entrevista Sofía Aragón, quien fue segunda finalista en Miss Universo 2019.

Quienes también apoyaron las nuevas reglas fueron Kristal Silva, que formó parte del Top 9 de Miss Universo 2016, así como las ganadoras Lupita Jones, primera mexicana en recibir la corona en 1991 y Andrea Meza, que en 2020 se convirtió en la triunfadora del certamen internacional.

“Estoy de acuerdo. Mujeres tanto solteras como casadas o con hijos tienen la misma capacidad de ocupar este puesto. Es un trabajo súper demandante, hay que mudarse a otra ciudad y tu agenda le pertenece a la organización. Cualquier mujer que se inscriba (soltera o no) tiene que tener eso en cuenta y no tomar el concurso a la ligera.

“Hemos cambiado. La sociedad y los certámenes. No podemos quedarnos estáticos”, escribió Meza a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Nosotros hemos recibido (en su concurso para seleccionar a la representante mexicana para MU) ya en distintos estados chicas casadas, con hijos que han estado participando a nivel estatal”, comentó Jones en entrevista.

Un certamen polémico

Pero así como hay quienes celebran esta apertura, no muchos están de acuerdo con otro cambio que recién se dio. Fue en 2018 cuando se permitió que una mujer transexual representara a España en Miss Universo, lo que generó críticas mundiales. Jones, por ejemplo, dijo no tener nada en común con un transgénero, aunque aceptaba las reglas del certamen que ella representa en México, para la originaria de Mexicali, Baja California, biológicamente, una mujer y una persona transgénero o transexual no son iguales. Esto generó comentarios a favor y en contra, sobre todo dentro del medio en el que se desarrolla.

“Cada que se menciona eso me veo envuelta en un rollo terrible, yo prefiero dejar las cosas en paz. Todos tenemos el derecho de opinar y pensar diferente y el hecho de que uno opine distinto no me hace enemigo de nadie, es mi opinión, yo no trato de convencer a nadie o que piensen igual que yo”, apuntó Jones al respecto.

Y como parte de esa evolución, en octubre pasado se anunció que una multimillonaria tailandesa transgénero de nombre Anne Jakapong Jakrajutatip, desembolsó 20 millones de dólares para la adquisición de la compañía que dirige el concurso.

A través de un comunicado se informó que, con esta compra, Jakrajutatip y la organización buscan el crecimiento de la marca, con mayor inclusión para que todos puedan sentirse identificados.

“Miss Universo ha sido protagonista de muchos cambios. Ahora que pasa a las manos de esta mujer (Jakrajutatip), me parece una gran oportunidad para darle visibilidad a más personas, por ahí hay quien dice que hay certámenes para todos y cada quien lo suyo, pero yo creo que una persona que opina a partir del juicio habla desde un privilegio, habla desde un punto en el que no ha tenido que enfrentarse a esa problemática en su propia piel o en un hijo o familiar para realmente opinar.

“Yo lo que creo es que cada vez más hay que darle más espacio a las diferentes formas de pensar y de vivir para que tengamos las mismas oportunidades”, aseguró Aragón.

“Estamos en el siglo XXI, si en el 2018 le abrieron la puerta a las mujeres transgénero, por qué no abrirlas también a mujeres casadas o embarazadas”, expresó Meza en un programa de Telemundo, hace unas semanas.

Durante casi dos décadas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump fue copropietario de la Organización Miss Universo. En ese tiempo, hubo diferentes polémicas, la más destacable fue cuando la ex Miss Universo 1996, Alicia Machado revelara que el empresario le apodaba “Miss Peggy” tras haber subido de peso luego de su coronación.

De acuerdo con Aragón, aún existen muchos escalones por subir para tener un concurso mucho más incluyente e igualitario; recomienda la unión para hacer frente a los diferentes obstáculos que se presenten.

“Falta mucho (por un verdadero cambio), hay que ser conscientes de que el feminismo es un movimiento precioso que rompe muchos estigmas, que rompe patrones, pero es un trabajo de todas y todos y tenemos que seguir haciendo eso todos los días”, finalizó Aragón.