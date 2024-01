¿Jason Momoa terminó en la calle? La lamentable situación del actor tras su divorcio

Luego de que se dio a conocer que la actriz Lisa Bonet pidió oficialmente el divorcio a Jason Momoa, el famoso actor realizó una sorpresiva confesión.

Fue en enero de 2022, cuando la pareja anunció el término de su relación: “Nos liberamos el uno al otro para ser lo que estamos aprendiendo a llegar a ser”, escribió el intérprete que da vida a Aquaman en su perfil de Instagram, por medio de un comunicado conjunto, tras cuatro años de matrimonio y 17 años juntos.

La sorpresiva confesión de Jason Momoa

Fue a través de un encuentro con el periodista Kevin Frazier de Entertainment Tonight en donde el famoso de 44 años de edad dio a conocer, que desde su separación con Lisa Bonet, vive en un remolque que lo lleva a viajar por carretera constantemente.

Uno de los motivos por lo que Momoa reveló que no tiene casa, se debe a que, por el momento está viviendo profesionalmente, pues su más reciente proyecto, On the Roam, mismo que se estrena el 18 de enero en HBO Max y que es una serie documental que lo sigue viajando por el país mientras visita a artesanos que hacen arte en bicicletas centenarias, helicópteros, instrumentos y mucho más.

“Hermano, ni siquiera tengo un hogar ahora mismo. Vivo en la carretera. Así que voy a Nueva Zelanda para empezar Minecraft. Espero que a todo el mundo le guste”, reveló, además de añadir cómo es que ha sido la vida en la carretera para él, y como la gente se sorprende al verlo salir del asiento trasero de un coche cuando visita la ciudad para su nueva serie documental.

Asimismo, habló de una de sus pasiones más conocidas: las motos, ya que se considera un gran amante de este medio de transporte, en especial de las Harley-Davidson, por lo que colecciona todo tipo de material que encuentra allá donde va.

“Siempre estoy en estos lugares raros. Me vas a encontrar en la carretera. Sucede todo el tiempo. Son como: ‘¿Qué diablos estás haciendo en nuestra ciudad natal?’. Me encanta la idea de estar con la gente común y corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego mostrarles. Y así, pienso en hacer eso durante tanto tiempo, tengo que tener curiosidad al respecto”, aseguró.

Jason Momoa y Lisa Bonet llegan a acuerdo amistoso de divorcio

Tras hacerse oficial el divorcio de Lisa Bonet y Jason Momoa, después dos años de separación, todo parece indicar que ambos llegaron a un acuerdo amistoso de divorcio, por lo que apenas unas horas después, este ya estaba finiquitado.

Y es que, para ambos la prioridad es el bienestar de sus dos hijos, motivo por el cual, de acuerdo a los medios internacionales, tras negociar en privado y en muy buena sintonía, los actores acordaban tener la custodia compartida y responsabilizarse a partes iguales de la vida de los menores, desde su educación a la salud pasando por los gastos de manutención.

Publicado originalmente en El Sol de Pueba