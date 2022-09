¿Todo bien jefe? Policías detienen a Santa Fe Klan en CDMX [Video]

Vaya susto se llevó el guanajuatense Santa Fe Klan , que sigue gozando de las mieles del éxito y utilizó sus redes sociales para anunciar su primer concierto en la Arena México , el próximo 12 de noviembre.

Sin imaginar lo que viviría en cuestión de minutos, con la frase “Traficando rimas”, invitó a toda su clica a que lo acompañen en su magno concierto y les aseguró que se va a poner chido el desmadre.

¿Qué le pasó a Santa Fe Klan?

Como acostumbra iba caminando con su "gallito" de mota, cuando de repente se le acercaron unos elementos de la policía y le preguntaron “¿Todo bien jefe?”.

A lo que el intérprete responde "Nomas traigo un gallo, estamos grabando un video".

"Aguanta ven, ven", le insisten los policías que se detenga a lo que el rapero les dice: "Nomas me estoy echando un gallo", le quieren realizar la revisión de rutina a lo que empieza los alegatos y los jalones entre el cantante y los encargados de la seguridad.

"No jefe no me puedes revisar, todo bien, luego me la aplican”, insisten en que abra su mochila a lo que el rapero se niega: “No, no la voy abrir traigo broncas y ya te dije que traigo mi gallo"

Inicia el forcejeo y se escucha que le vuelven a solicitar "Ábrela, ábrela, ábrela", al no ver una respuesta por parte del rapero y la gente que lo acompañaba, aparentemente se le van a los golpes y se escucha que alguien le dice que lo suelten.

No fue la mejor noche para santa fe klan, agarraron al buen angel dándose un toque, chale, ya legalicen ese pdo. #santafeklan #angelquezada #santafeklan473 #santafeklanoficial pic.twitter.com/1L2uEoAKBb — Krilinpunk 😎 (@alvaro_aer) September 5, 2022

Santa Fe Klan, sigue grabando y se alcanza a ver la cara de un policía que trata de someterlo.

"Ya estuvo jefe todo bien, estoy grabando un video, todo bien jefe”, en el suelo sigue grabando y expresa que es una publicidad.

Todo fue grabado por el propio cantante y subido a sus historias de Instagram oficial y rápidamente fue retomado por varios usuarios.

Hasta el momento no se sabe que pasó después, ni Ángel, ni su equipo han declarado de manera oficial si fue detenido o no. Aparentemente solo le querían realizar un chequeo de rutina no permitió que le revisaran sus pertenencias y no pasó a mayores, pero la preocupación de sus seguidores se hizo presente.

