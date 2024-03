Oswaldo Benavides presenta su ópera prima, la comedia “Noche de bodas”

Desde que era niño Oswaldo Benavides soñaba con dirigir una película: “antes de ser actor, soñaba con ser director porque me gustaba el cine”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Esta meta la cumple a sus 44 años, con una cinta titulada “Noche de bodas”, cuyo guion fue escrito por él e Issa López (“Vuelven”, “True detective: Tierra nocturna”), que ve la luz a más de una década de que se gestó la idea original.

“Nace de esta convicción que hay un espacio en el cine mexicano para que haya más cine comercial que conecte con mucha gente, y tenga propuesta y sea original. También de ahí viene esa inquietud, de ver más de eso, entrar al cine a ver una película comercial mexicana, y salir de ahí muy prendido y estimulado en los sentidos y las emociones”, señala.

La historia sigue los problemas que se desatan cuando, en plena celebración de su boda, “Lucía” (Ludwika Paleta) y “Nico” (Oswaldo) se topan con sus ex parejas en el mismo hotel donde se van a casar, desatando una serie de eventos que sacan a relucir una serie de revelaciones inesperadas.

La también estrella de “María la del barrio” (donde dio vida a “Nandito de la Vega”) subrayó que este proyecto es una película de autor, pues se trata de una idea cien por ciento original, que se concibió con la mera intención de contar una historia divertida.

“La escribí yo, como pude, no es un estudio que tuvo una serie de escritores viendo cómo hacer un producto, la hicimos nosotros. Eso ya le da un sabor especial”, declaró el también protagonista. “Hay creatividad, tiempo, ganas, esfuerzo, pasión y convicción”.

APRENDE DE SUS COLEGAS

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Benavides ha colaborado con cineastas como Issa López, J.M Cravioto (“Corazonada”, “Diablero”), Fernando Rovzar (“Navidad S.A.”, “Sr. Ávila”) y Joaquín Bissner (“Me late chocolate”).





Sus respectivos estilos de dirección fueron parte de la formación que el hoy realizador tuvo para esta ópera prima. “De todos, tanto consciente como inconscientemente, incluso de quienes no me parecían tan buenos directores, aún así uno aprende, porque aprendes cómo no hacer las cosas. Además, he trabajado con algunos de los mejores en este país”, dijo.

Como amante de la comedia romántica, también ha puesto especial atención en cómo ha evolucionado el género a lo largo de los años, y externó su deseo de contribuir a que la audiencia tenga a su alcance una propuesta única que le deje una sensación positiva al salir del cine.

“Las historias suelen ser las mismas, pero el vehículo, la originalidad de cómo se cuentan es lo que cambia, me encanta siempre ver cosas nuevas, diferentes y frescas”.

UNA BUENA MANCUERNA





La relación profesional entre Oswaldo y Ludwika data de varios años atrás, su primer proyecto juntos fue la telenovela “Mi abuelo y yo” de 1992, y posteriormente interpretaron a dos hermanos adoptivos en “María la del barrio”.

Por ello, reunirse en esta cinta, que se estrena este 7 de marzo en salas de cine, fue una experiencia divertida para ambos, y un verdadero sueño hecho realidad, pues para la actriz fue muy grato ver cómo alguien que actuaba con ella desde su adolescencia alcanzó una meta tan importante.

“Como con tus amigos que conoces desde que eras niño, con ellos creces al mismo tiempo, los ves pasar por situaciones diferentes en sus vidas, los acompañas y viceversa”, expresó Ludwika, quien estaba contemplada para sumarse al elenco desde los inicios del proyecto.

Oswaldo agregó que la complicidad que existe entre ellos fue parte de la buena dinámica que existió dentro del set, y los llevó a tener una producción muy ordenada y ágil.

“Tener una relación como la nuestra, con tanta confianza, hace que haya mucha química y puedas trabajar mucho más rápido y llegar a donde quieres sin tantas vueltas. No hay que estar con cuidadito diciendo las cosas, ya con una mirada sabemos qué onda con el otro”, finalizó.