Revelan el origen de la obsesión de Guillermo del Toro por el horror en un libro

“Cada noche mi abuela me repetía que pensaba que se iba a morir y yo vivía en el terror absoluto”, le dice Guillermo del Toro al crítico de cine Leonardo García Tsao. “Dormía a los pies de su cama en un colchón y me pasaba escuchando su respiración a ver si paraba. (…) Al final me quedaba dormido”.

Cuando el director ganador del Oscar no dormía con su abuela, le hablaba por teléfono para saber que estaba bien. Mientras ella le respondía: “A ver si amanezco”, recuerda el cineasta. “Y yo le llamaba a los cinco o diez minutos angustiado y con miedo de que no me contestara. Esa morbidez permeó mi imaginación infantil”.

La anécdota dejó un antes y un después en la mente del joven y católico Guillermo del Toro, un joven inquieto que al paso de los años fue descubriendo en el miedo a la muerte, los monstruos y en el horror a sus aliados.

Estos fragmentos forman parte de una charla que durante tres días tuvo el crítico de cine, Leonardo García Tsao, con el director de La forma del agua. El periodista condensa las 30 horas de conversación en su libro Guillermo del Toro. Su cine, su vida y sus monstruos, un material que desmenuza la mente y todo lo que hay detrás de las diez películas que ha dirigido el realizador tapatío próximo a cumplir 57 años.

“Hay muchas anécdotas de su formación, de cómo se nutrió de libros, revistas, películas” detalla el autor. “Su curiosidad fue enorme, fue infinita por saber de temas diversos, no sólo el cine de horror o fantástico, sino una gran variedad de temas que aún continúa”.

Leonardo García Tsao comparte de su conversación anécdotas que el cineasta cuenta de sus inicios, como la influencia que la televisión tuvo en su formación gracias a los programas de Señorita cometa, La dimensión desconocida o Fantasmagórico, entre muchos otros. Y que lo convirtieron hoy en día en un cinéfilo que tiene en su casa más de siete mil DVD’s y Blu-Ray.

El material, dedica un capítulo a cada una de las diez películas que Del Toro ha realizado como director. Aunque también se aventura en sus trabajos como productor y guionista. Y las analiza todas ellas desde el origen de la idea hasta los retos de producción que ha encontrado en el camino.

“El texto permite ver que cada película cuesta un montón de trabajo y que este es uno de los oficios más difíciles y frustrantes del mundo. Guillermo ha tenido la suerte de hacer las películas como ha querido hacerlas”, dice Tsao.

Guillermo del Toro. Su cine, su vida y sus monstruos abre también la puerta para conocer las frustraciones de un director cuya mente corre más rápido que la industria cinematográfica. Y que a pesar de ser uno de los realizadores más cotizados de Hollywood, no siempre es posible materializar todo lo que tiene en mente.

“Hay muchos proyectos que se frustraron y que no pudo hacer. Esto es parte del libro y es fundamental para un cineasta contemporáneo, que ni con su prestigio ha podido hacer todo lo que se propuso hacer. Sobre todo La montaña de la locura, el proyecto que más le duele y que tuvo que cancelar a unas semanas de iniciar el rodaje”.

En este libro publicado por Grijalbo, se puede conocer la influencia que otros grandes cineastas mexicanos como Jaime Humberto Hermosillo o Arturo Ripstein tuvieron en su formación. Y la relación que durante años ha formado con sus contemporáneos, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

Este libro no sólo da muestra del universo infinito en la cabeza de Guillermo del Toro, sino del carisma que como persona se le reconoce. “Guillermo va a salir como un personaje sincero y generoso. Eso se trasluce en la entrevista, es un retrato de cómo es él, un tipo de una conversación muy divertida, muy ameno e ingenioso para contar sus cosas. Todo eso se captura en la entrevista”.

Guillermo del Toro. Su cine, su vida y sus monstruos fue financiado gracias al fideicomiso otorgado a Leonardo García Tsao por la Cineteca Nacional.