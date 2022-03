Ricky Martin utiliza la música para enfrentar la ansiedad

Todos los días Ricky Martin se levanta a las seis de la mañana, su intención es tener un momento en silencio consigo mismo, antes de que el bullicio llene las paredes de su hogar, e inicie formalmente su día. Según él mismo describe, durante ese momento la música está presente como una religión, que le ayuda a sobrellevar los estragos de la ansiedad que padece.

“Algo pasó en esta pandemia, donde me vi encerrado en cuatro paredes con un nivel de ansiedad intenso, y a la vez debía estar en calma para que mis hijos no entraran en pánico. Fue un trabajo de psicoanálisis muy poderoso para estar bien, pero a la vez tengo la música”, comentó a El Sol de México en una charla sostenida durante su visita al país como parte de su gira Movimiento.

Mientras responde las preguntas, al cantante le gusta ver a su interlocutor en todo momento, y al abordar el tema de la salud mental, la expresión alegre que portaba en su rostro desde el inicio de la conversación, se torna en una más seria, ya que es algo que no se toma a la ligera.

“Hay que hablar sobre ello porque no se hace lo suficiente, es vergonzoso. A mí que padezco de ansiedad, no sabes lo bien que me hace decirlo", dijo.

Este interés lo llevó a desarrollar una tecnología de sonido inmersivo, en conjunto con el ingeniero Jaycen Joshua, la cual busca convertirse en parte del tratamiento para padecimientos mentales.

"Empezamos a hacer unas mezclas, donde podíamos hacer que el piano viajara alrededor de la mente, lo mismo con el chelo y las voces”, explicó. “De esta tecnología ya tenemos la patente, y según los médicos va a impactar a pacientes de depresión y ansiedad, e inclusive personas que viven con autismo. Quiero que este proyecto de impacto social se convierta en una órbita de audio, y lo podamos registrar en el diario de la medicina”.

Tiene la crítica en casa

En su hogar, la importancia de las manifestaciones artísticas la comparte en todo momento con sus hijos Lucía, Renn, Valentino y Mateo, con quienes ha procurado forjar un vínculo a través de su trabajo.

El dos veces ganador del Grammy platicó que, antes de la pandemia, los cuatro solían acompañarlo en sus giras y acudir a sus presentaciones, y confesó que cuando pasaban mucho tiempo en un lugar, incluso le preguntaban con curiosidad cuándo partirían a su siguiente destino.

Como el padre orgulloso que es, esboza una sonrisa de oreja a oreja al recordar los momentos después de un concierto, cuando sus pequeños le hacían observaciones sobre su trabajo.

“Traje a mis hijos para que estén conmigo en este mundo, y a ellos les encanta”, mencionó. “Son los más críticos del mundo, no me dejan respirar. Siempre me dicen ‘papá, lo de anoche no estuvo muy bien, estuvo mejor la noche anterior, porque bailaste de esta manera’. Eso lo agradezco, los niños son un toque de humildad”.

Si bien aún no le han externado oficialmente sus deseos de seguirle los pasos en el mundo artístico, asegura que de ser así, los apoyaría incondicionalmente, como sus padres hicieron con él, aunque siempre con la condición de mantenerse en comunicación. “Ya les daré un celular, para llamarles y mandarles WhatsApp todo el tiempo”.

Tras Hércules

En 1997 Ricky tuvo uno de los proyectos más importantes de su carrera: participó en el doblaje de la cinta animada Hércules de Disney, una etapa que hasta la fecha recuerda con mucho cariño.

Por ello, al preguntarle sobre su candidato preferido para interpretar al héroe en el live-action, que ya fue confirmado por la compañía, sus ojos se iluminaron inmediatamente, y sin dudarlo respondió: "Pues yo", dijo entre risas. "No sabía, pero voy a hacer unas llamadas después".

Este ha sido tan sólo uno de las incursiones que ha tenido en el mundo actoral, pues también formó parte del elenco de la cinta animada Minions en 2015, donde interpretó a Herb Overkill.

En 2018 participó en la serie El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, con el papel de Antonio D'Amico, novio del diseñador, papel que le valió una nominación en los Premios Emmy, como Mejor Actor de Reparto.

Con esos antecedentes, se siente deseoso de volver a los sets de filmación, y ante la cantidad de propuestas que recibe, un proyecto como Hércules podría ser el que lo anime a regresar.

"Tengo que volver a la escena, pero quiero hacer grandes proyectos, de impacto. He tenido libretos delante de mí, unos buenos y otros no tanto, pero ninguno que me haya dejado impactado y diga "esto es lo que debo hacer". Por eso sí voy a hacer esas llamadas saliendo de aquí", comentó con una sonrisa.

Solidario con las mujeres

El concierto que ofrecerá en el Foro Sol de la Ciudad de México, coincide con el Día Internacional de la Mujer, por lo que dice que se tomará un momento para abordar el tema de la violencia que se vive en Latinoamérica.

"Voy a gritar a los cuatro vientos, y voy a responsabilizar a los líderes de que deben hacer algo. Basta ya de cinismo, la fuerza que pueda delante de las cámaras para hablar, y que la mujer se sienta cómoda y protegida”, declaró.

Asimismo, aseguró que planea convivir con aquellas que han sido víctimas de violencia, para comprender más a fondo lo que han padecido. “Me reuniré con mujeres que han vivido ataques, para que me llenen con esa fuerza, y poder hablar en su nombre".