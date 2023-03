Rise Against llega a México con Nowhere generation, una crítica al sueño americano

El grupo Rise Against llega a México con la gira de su disco Nowhere generation, en el cual hacen una crítica social a las élites que buscan destruir el sueño americano de los dreamers.

En entrevista, el guitarrista Zach Blair señaló que este tipo de mensajes han sido una constante en su carrera, algo que para ellos ha resultado muy grato, pues desde que inició su carrera soñó con estar en una agrupación que ofreciera un trasfondo en sus canciones.

“Todos mis ídolos han usado su música como un medio, como una plataforma. Han usado este poder para combatir el mal, por decirlo de alguna manera. Puedes hacer lo que quieras, puedes hablar de fiesta, y está bien, pero nuestros ídolos hablaban de cosas que nos importan”, contó.

La banda se originó en Chicago, Illinois, en 1999, y a lo largo de su carrera han sacado alrededor de una decena de álbumes, y han sido nominados en los MTV Video Music Award por su tema Ballad of Hollis Brown y a un MTV Good Woodie Award por el sencillo Ready to fall.

Dado que su trabajo los ha llevado por distintos países, han visto de cerca cómo el público de otras partes del mundo recibe sus mensajes. El músico lamenta que la desigualdad sea un elemento común en todos estos lugares, y considera que “cuando tienes una agenda política, hay muchas posibilidades de que resuenes con alguien en cada país”.

“Desafortunadamente todos los países se pueden identificar con las injusticias y cosas que no están bien, nuestra lucha es que la gente incorrecta está en el poder, y eso pasa en todas partes”.

Zach agregó que incluso el idioma deja de ser barrera cuando se trata de declaraciones tan poderosas. “Eso puede ser desafortunado, aunque afortunado a la vez, porque te das cuenta de todo lo que tienes en común, aunque no hables el mismo idioma.

“Tal vez no hagamos las cosas de la misma manera, o no tengamos la misma cultura, pero todos podemos estar de acuerdo en que la gente en todo el mundo está oprimida, y quienes están en el poder no le interesa”, agregó.

EMOCIONADOS POR VENIR A MÉXICO

Para promocionar el disco Nowhere generation, Rise Against ofrecerá un show este domingo 12 de marzo, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Para Zach personalmente es muy emocionante pisar suelo mexicano, pues es un país con el que tiene un fuerte vínculo.

“Estoy muy emocionado porque mi esposa es de México, de Monterrey, y nunca he ido. Siempre he querido ir, así que ella vendrá conmigo, y van a ir mis cuñados también. Es algo muy emocionante”, señaló.

Además de este concierto, la agrupación ya prepara nueva música, y se alistan para una residencia de tres noches en el recinto Metro Chicago, los próximos 30 y 31 de marzo, y 1 de abril.