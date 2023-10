Secretos de Miss America pone bajo la lupa la historia del concurso de belleza

En los concursos de belleza, no todo es color rosa, existe un lado b, esa parte que no todos ven, pero sí muchas experimentan. Racismo, misoginia y abusos es sólo un poco de lo que muchas concursantes sufrieron durante su estancia en Miss América y que ahora revelan en el nuevo programa de A&E, Secretos de Miss América, mismo que estrenará el 15 de octubre, a las 23:00 horas.

Puede interesarte: María Teresa Landa, la Miss México que "mató por dignidad" a su esposo en la década de los 20

“Nos pareció muy interesante ver las historias de las mujeres, qué significa ser mujer hoy en día en Estados Unidos y también en los últimos 100 años. Pensamos que analizar la historia de Miss América y poder recabar la de las propias mujeres, iba a ser una forma muy interesante de mostrar no sólo qué significa estar en la cima de la belleza y el logro de ser Miss América, sino también todos los problemas a los que se enfrentan y los desafíos”, afirmó en conferencia virtual la productora ejecutiva del proyecto, Suzanne Lavery.

“Creo que son temas con los que las mujeres podemos sentirnos identificadas. Pensamos que es una forma increíblemente glamorosa de explorar lo que significa ser mujer”, agregó Lavery.

Mundo Miss Universo tendrá su segunda concursante trans: Rikkie Valerie Kollé representará a Países Bajos

El programa constará de cuatro episodios que exploran los escándalos de uno de los concursos de belleza más antiguos de Estados Unidos. En cada capítulo se irá desmenuzando cada problema que enfrentó alguna concursante, iniciando todo en el año 2017, cuando la organización se tambaleó tras la filtración de correos electrónicos que involucran a la junta directiva y donde señalan racismo, acoso y misoginia hacia las participantes.

“Para nosotras era importante contar como una organización que supuestamente tenía que empoderar a las mujeres, ayudar a las mujeres a lograr cosas, a lograr su mejor versión, una organización que les daba becas para que pudieran tener buena educación, una carrera, cómo una organización como ésta tenía personas adentro, en su núcleo, que las acosaban, que se referían a las mujeres en términos tan feos y que básicamente hacían lo contrario a lo que una esperaría que hicieran”, comentó Lavery.

La miniserie también contará con el debate sobre el uso del bikini en las participantes durante la gala, algunos lo consideran aún necesario por el tema de mantener las costumbres vigentes, mientras que otros piden eliminar dicha clasificación.

“Hubo dos lados en este debate luego del escándalo de los mails, la junta directiva o la mayoría de los miembros de ella renunciaron y las Miss América se organizaron y decidieron que la junta iba a ser toda de mujeres, votaron a Gretchen Carlson (actual periodista y quien fuera Miss América, 1989) de manera unánime, quien obviamente también tuvo un rol muy importante en el movimiento Me Too.

“Parte del re branding de Miss América 2.0 era eliminar esta pasarela en traje de baño, que fue un paso progresista, pero quizás no todos los concursos de base estaban de acuerdo, porque parte del atractivo de estos concursos es ver mujeres hermosas y celebrar a su belleza. Entonces fue un momento muy importante entre las personas que querían mantener las tradiciones y personas que querían ser más progresistas y dejar de juzgar a mujeres en trajes de baño y tratar de que la organización tuviera una mentalidad más moderna”, expresó.

El programa cuenta con más de 20 testimonios de ex Miss América. Uno de los temas importantes que, adelantó, también se tocarán será el cuidado de la salud mental y cómo ésta puede afectar el comportamiento de una reina durante un año.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando hablabas de salud mental no tenemos que hablar solamente desde la lente de las personas que están enfermas y que quizás no lo vemos. Yo creo que esta plataforma y este nivel de responsabilidad que se les da a mujeres jóvenes de entre 19 y 23 años, la mayoría de las que ganamos, es una responsabilidad enorme y de hecho causó impactos que nosotras no sabíamos que íbamos a tener en nuestra salud mental, no sabíamos que debíamos hablar de lo que nos pasaba.

“Tendría que haber una terapeuta que esté en el propio staff, que esté ahí para ayudar y acompañar a Miss América a través de su transición de ser una jovencita que, de repente, tiene un montón de responsabilidades que están buenísimas, pero por otro lado, haciendo malabares entre lo que significa ser una jovencita de 22, 23 años en Estados Unidos lidiando con sus propios sentimientos, que se siente sola, que quiere ser perfecta. Hay tanto que está pasando que termina pesando mucho”, sostuvo en conferencia Caressa Cameron Jackson, Miss América 2010.