Serie Dickinson presenta versión humorística de la vida de la famosa poeta

Con más de mil 800 poemas escritos, y un puesto en el Salón Nacional de la Fama de Mujeres de Estados Unidos, Emily Dickinson es una de las poetas más destacadas del siglo XIX.

Con su particular estilo de abordar la muerte y la inmortalidad en su trabajo, así como en las cartas que le enviaba a sus amigos, conquistó a los lectores, sin embargo, durante su vida estos textos permanecieron ocultos, y aquellos que salieron a la luz, fueron modificados para adaptarlos a los valores de la época.

Por ello, su vida y obra han despertado el interés de los estudiosos del arte, y ahora es retomada en la serie Dickinson, una comedia semi biográfica protagonizada por Hailee Steinfeld, que se mofa de los usos y costumbres de aquellos años, y presenta una faceta divertida de la vida de la escritora.

“Sus poemas son difíciles de leer, a ella le gusta hablar de la muerte, pero no lo hace de una manera regular”, señaló el actor Toby Huss (quien en la serie da vida al padre de la poeta, Edward). “Emily era este pájaro extraño que no forzaría su lenguaje para adaptarlo a una idea, creo que para ella las palabras eran la clave, si lo entendías bien, si no sabías a dónde iba genial, a ella no le importaba. Ella no era esclava del lenguaje”.

Dado que la serie tiene un estilo muy distinto a otras producciones históricas, para los actores fue muy divertido realizar las escenas porque tenían más libertad para bromear en el set.

Además de los excelentes guiones, como ellos mismos lo describen, una de sus grandes guías para saber cómo abordar el humor fue la cinta protagonizada por Olivia Colman, La favorita, la cual fue nominada para un Globo de Oro como Mejor Película de Comedia o Musical.

"Es la primera vez que hago comedia y me sorprendí de lo ligero que se sintió. Como actor estás acostumbrado siempre a estar muy serio y envuelto en momentos dramáticos, y a veces no te puedes divertir con el rol, pero en esta serie la comedia es muy liberadora", compartió Finn Jones, quien da vida a Samuel Bowles.

En la vida real, Emily fue criada en el seno de una familia adinerada, en la que figuraban abogados, políticos y funcionarios de alto rango que eran ampliamente conocidos entre las altas esferas.

Por ese motivo, y pese a haber recibido el apoyo de su cuñada Susan, nunca se atrevió a revelarse por completo en contra del rol de ama de casa y mujer sumisa que intentaron imponerle, y por ende, no se atrevía a compartir su trabajo.

Esta faceta de su vida también está retratada en la serie, especialmente la turbulenta relación que tuvo con su padre, quien llegó a tener importantes cargos públicos. Entre risas, Toby compartió que fue un poco complicado construir esa tensión en el set ya que Hailee es una chica muy dulce, y se sentía mal al final del día por tener que gritarle.

Pero al final deseaban mostrar al público que aunque era rudo, su método de crianza influyó en gran medida en el rumbo que tomó la vida de la escritora. “Debes entender que ellos tienen una relación de carne y sangre, no es algo que idealices, es una relación real”.

Y aunque sabe que en la actualidad los tiempos han cambiado, considera que las personas no deben escandalizarse por la naturaleza y la complejidad de esa relación padre e hija, ya que siempre van a existir brechas de comunicación.

“Los padres de hoy en día son más alentados a compartir con sus hijos, entonces en ese sentido es más fácil, pero al mismo tiempo siempre habrá dificultades en la comunicación, no tienen que ser muy grandes, pero hay distintos elementos que juegan ahí”.

La serie actualmente transmite su segunda temporada en la plataforma Apple TV+, donde cada viernes se estrena un nuevo episodio