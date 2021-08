Toc Toc celebra 500 representaciones

Gabriela de la Garza, Rodrigo Cachero, Arturo Barba y Luis Curiel, apadrinaron la develación de la placa por 500 representaciones de Toc Toc, el pasado viernes en el Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas, donde retoma temporada, luego de una pausa.

Tras una hora con 40 minutos de excelsa actuaciones de comedia y pinceladas trágicas de los protagonistas, unidos por los Trastornos Obsesivo Compulsivos (TOC) que padecen, Lolita Cortés, Mauricio Galáz, Sandra Quiroz, Efraín Berry, Dari Romo, Omar Medina y Paola Arrioja, junto al productor ejecutivo Morris Gilbert, develaron la placa.

Se apreció el magnífico trabajo escénico de cada uno de los actores que representan a pacientes afectados por los TOC como son el Síndrome de Tourette, el rechazo a los gérmenes, contar compulsivamente, ordenar y colocar todo de una manera precisa, entre otros.

Antes de descubrir la placa, intervino la actriz Gaby de la Garza: "Muchas gracias por este momento, por invitarnos, por reunirnos en el teatro, siempre es un placer. El teatro cura y las risas fortalecen el sistema inmune, así es que vengamos a los teatros, fortalezcamos nuestras salas, nuestra industria que lo necesita muchísimo, sobre todo en estos momentos, gracias por seguir, gracias por la terquedad, es lo que necesitamos en estos momentos, reírnos, ya vieron que el teatro es seguro. Felicidades a todos y que vengan 500 funciones más".

Rodrigo Cachero, expresó el mismo gusto por la función, y destacó "el valorar que sigan contando historias para hacernos reír, que podemos vernos y compartir este medio que es tan lindo. A mí me gusta siempre trabajar en el teatro, tener interacción directa: si ríen, si suspiran, si se duermen", además de invitar al público a asistir a las representaciones. "Vengan al teatro, a apoyar a las grandes obras, el esfuerzo de todos ellos, es en verdad una obra bastante complicada y lo hacen muy bien”.

En su turno, el actor y productor Arturo Barba agradeció el momento tan divertido y recordó que la obra lleva en cartelera más de 10 años, pero él nunca la había visto. "Se los agradezco muchísimo, en verdad la he pasado muy bien y quiero destacar justo eso, la resiliencia teatral con la que trabajan, me conmueve mucho ver esta sala con público. Me siento muy honrado que me hayan invitado y ver a Lola, me acuerdo cuando bailamos en Fiebre sábado por la noche. ¡Muchas gracias!”.

Finalmente, Luis Curiel, agradeció la entrega y profesionalismo del elenco. "La verdad es muy conmovedor regresar el teatro y ser espectador, es una cosa única, particular, especial, así que muchas gracias por su entrega, su pasión, por despertar en mí las ganas de regresar al teatro". También pidió al público regresar al teatro y recomendar obras como ésta, "así generamos comunidad y reactivamos la industria del teatro. Sigamos hablando de teatro, hablando del trabajo de los artistas que cada noche vienen a rompérsela en el escenario".