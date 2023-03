Todo en todas partes al mismo tiempo, la gran favorita de los Oscar 2023

Todo en todas partes al mismo tiempo es una de las favoritas para posicionarse como la Mejor Película en la edición número 95 de los Premios Oscar, de acuerdo con las predicciones del especialista y crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros.

La cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, aborda la historia de una inmigrante china con líos administrativos con las autoridades fiscales de Estados Unidos, que de repente se ve envuelta en distintos universos; su objetivo principal es salvar el mundo en el que habita.

Con una recaudación de más de 100 millones de dólares a nivel mundial, la cinta logró once nominaciones en los Premios de la Academia, en las categorías principales; ceremonia que se llevará a cabo este 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

“De repente es muy difícil salirse de un rigor, cuando ves que en el premio de productores o de otras premiaciones ya ganó Todo en todas partes al mismo tiempo, eso le da grandes posibilidades de ganar (en el Oscar)”, afirmó el crítico en entrevista.

“A mí me gustaría, que eso es otra cosa, que ganara El triángulo de la tristeza, porque es una película en contra del sistema y lo curioso es que está dentro del sistema al estar nominada al Oscar, eso le daría legitimidad a la Academia, por supuesto que hay otras contrincantes fuertes que pueden ser cintas clásicas, como Los Fabelman, no me gustaría que ganara, me gustó mucho, pero no creo que esté para ganar”, complementó el experto.

Gil Ballesteros asegura que una gran sorpresa podría ser que Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise se corone como la ganadora en la máxima categoría de la entrega ya que, asegura, representa el Hollywood clásico y el regreso de las súper producciones.

Sin embargo, todo apunta a que Todo en todas partes…, la cual cuenta con 336 premios, entre ellos el BAFTA, el del sindicato de actores (SAG Awards), y el Critics Choice Awards, entre otros, se lleve el Oscar, sobre todo por el guion con el que cuenta el proyecto, uno muy bien construido, destacó el experto.

“La película se estrenó y sorprendió por el guion y por la propuesta de género y eso empezó a hacer ruido hasta llevarla a donde está ahorita”.

Además, la cinta podría ganar otros premios como Mejor Dirección para los realizadores conocidos como los Daniels; Mejor Actriz para Michelle Yeoh, a pesar de la fuerte contrincante que tiene al enfrentarse a Cate Blanchett por su trabajo en Tár; Mejor Actriz de Reparto, ya sea para Stephanie Hsu o Jamie Lee Curtis y Mejor Actor de Reparto para Jonathan Ke Quan.

“Entre Jamie y Stephanie, está complicado, así que la predicción será irnos por la parte sentimental y premiar a Stephanie, porque Jamie es muy conocida, entonces jugarán a premiar a alguien que no es tan conocida”, comentó Gil Ballesteros.

“En Mejor Dirección es complicado, ahí sí voy a sufrir. Me podría enfermar que Spielberg (Los Fabelman) ganara, yo creo que es irrenunciable el momento de ver a los dos directores de Todo en todas partes… y si hablamos de que puede ganar los premios principales, lo lógico sería que ganara a Mejor Director”, sostuvo el crítico.

“El asunto con Spielberg es que su película es un homenaje al cine dentro del cine, a la Academia le encanta eso. Pero en ejercicio de deducción es significativo; que Babylon haya sido ignorada groseramente cuando Los Fabelman habla de lo mismo, pero de manera amable; por ahí pudiera ser el asunto. Sería un error (que ganara) porque a pesar de que es una buena película siento que Spielberg puede entregar mejores cosas, entonces hay mejores opciones”, sostuvo.

Las predicciones para Película Internacional sin duda van para Argentina 1985, “un guion brillante, una muy buena película, está metiendo temas sociales, de política, pero a mí EO me conmovió muchísimo, ya que es un guion filosófico, habla de la banalidad humana en torno de la mirada de un burrito que no está Disneyizado”.

Las ternas que ya están casi aseguradas son Película de Animación para Pinocho de Guillermo del Toro y Mejor Actor para Brendan Fraser, por su protagónico en The Whale, quien además recientemente ganó en los Critics Choice Awards y los SAG Awards.

“Sin duda va a ganar Guillermo del Toro simplemente porque es la mejor película de animación. Pinocho es una visión sobre la importancia de la desobediencia, es una película que habla no de la rebeldía, sino sobre el valor de la desobediencia y Del Toro es la mejor opción de película animada.

“Por otro lado, Brendan Fraser ya ganó el premio del sindicato de actores, sería rarísimo que no ganara. Es conmovedora su actuación, he conocido gente que ha visto la película y ha salido llorando al ver este personaje, yo creo que es la primera gran actuación de Brendan, cuando se habla de que es el regreso, yo digo que no, ya que es la presentación del actor porque él hacía en su mayoría películas muy medianas en cuanto a taquilla. Ahorita llega con un papel tremendo, brutal y nos dio una muestra de la calidad de actor que puede ser, yo creo que está muy cantado”, dijo.