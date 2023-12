Valeria Castro dará tour en México después de nominación al Grammy Latino

En 2021, la cantautora española Valeria Castro fue testigo de cómo su lugar de origen sufrió una tragedia a causa de una erupción volcánica. La isla La Palma, parte del archipiélago de las Islas Canarias, vivió una historia que la cantautora, a manera de catarsis, convirtió en la canción “La raíz”, misma que dos años después fue nominada en los Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Canción Cantautor.

“Se llevó gran parte de mi pueblo, por suerte no cobró vidas, pero todos los recuerdos y los proyectos de vida de la gente se los llevó, incluida la casa de mi abuela. Todo eso me generó dolor, esta canción fue de las primeras que compuse, significaba una terapia para mí. La escribí con el ánimo de sanar”, explicó Valeria Castro en entrevista.

Así, la primera canción lanzada del que sería el disco “Con cariño y con cuidado” le dio una oportunidad a la cantante de 24 años de compartir contienda en con otras artistas, entre ellas Silvana Estrada y Natalia Lafourcade, quien finalmente ganaría el galardón.

“El mayor premio para mí es que lo compartas con la gente (la canción) y de repente se sienta arropada. Luego el premio fue esa nominación que ha sido un sueño llegar a este reconocimiento de gente que se dedica a esto y que valora la industria musical”, dijo Castro.

“Fue muy bonito ver que algo de un sitio tan pequeñito, tan personal, que y también era historia de muchos, llegara a un lugar tan grande como los Latin Grammy”, añadió la cantautora.

Actualmente, a dos años de aquel acontecimiento, Valeria Castro está lista para compartir en vivo con el público mexicano “La raíz” así como a los otros temas de su disco “Con cariño y con cuidado”, caracterizados por la sensibilidad particular y lado humano de la palmeña a la hora de crear música.

“Intento traducir historias de forma tierna porque estoy hablando de mi vida, no me sentiría cómoda hablando de ella con dureza. Me gusta hacerlo, no embelleciéndola, pero sí desde la ternura de contar una historia propia, que luego tenga que ver también con historias colectivas”, explicó.

VIVE UNA ERA DE CAMBIO

Valeria Castro señala que aunque siempre han existido exponentes cantautoras dentro del mundo de la música, actualmente pervive y se siente parte de una época en la que el reconocimiento especial hacia las artistas de género femenino ha incrementado.

“Hay historias que creo que no se han contado tanto, si miramos para atrás no son tantas las cantautoras comparadas con los cantautores. Siempre el género femenino se ha privado del espacio público, entonces creo que estamos viviendo en un momento en el que tenemos más oídos pendientes”, explicó.

“Eso te hace sentir que lo tuyo tiene validez, vivimos en un punto en el que la canción de autora tiene un huequito. Para alguien que no sólo vive en la inseguridad del género, sino de venir de un sitio pequeño, del que a veces te hacen sentir que no tienes hueco en el mundo, es bonito que tenga la oportunidad de poder viajar y contar historias que a mí me salen del corazón”, agregó.

Si bien la artista se encuentra en un momento en el que su prioridad es hacer sonar en los escenarios su primer álbum de estudio, también ha estrenado de manera reciente otras canciones, dos de ellas “Hablar de nada” junto a Viva Suecia y “El amor de Andrea”, hecha para la nueva película homónima del director español Manuel Martín Cuenca.

Valeria Castro se presentará este 2 de diciembre en el Bajo Circuito de la Ciudad de México; además dará otros conciertos, el 3 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara junto a Silvia Pérez, el 5 en el 19-40 Café de Puebla y finalmente el 7 en Paruno Central de la Música en León.