William Shatner devela los misterios del mundo

William Shatner siempre tiene una sonrisa en su rostro, no importa la ocasión, siempre que habla ante la cámara está de buen humor. Con esa expresión de alegría, el actor de 90 años se enlaza a una charla virtual con medios de toda Latinoamérica para conversar sobre su participación en la serie Inexplicable.

Desde la sala de su casa, el actor comparte su fascinación con los casos que, con la ayuda de testimonios de expertos, ha develado en cada uno de los capítulos. Al ser un apasionado de aprender cosas nuevas, este proyecto ha resultado muy enriquecedor para él, pues lo ha llevado a darse cuenta de que sin importar nuestra edad, nunca terminamos de descubrir el mundo.

"Pensé que sabía algo. Soy un hombre muy viejo, leo mucho, hablo con mucha gente y aprendo mucho. Pero me di cuenta que no sé nada, ahí está la verdad. Durante toda nuestra vida, desde la niñez a la edad adulta pensamos que estamos aprendiendo, pero no es así. Nada más es un aspecto de esperanza, de descubrir algo más de todo lo que se trata esto (la vida)", señaló.

Desde su punto de vista, y teniendo en cuenta todo lo que ha leído y ha escuchado a lo largo de su vida, el mayor misterio que alberga el universo es la vida misma: cómo se crea y cómo se preserva.

“No sé si aprendes de una carrera, he hablado con mucha gente, he hecho programas de entrevistas y he aprendido mucho. Pero leo mucho, estoy fascinado todo el tiempo sobre la vida. ¿Cómo nace?, ¿cómo inició aquí?, ¿qué es?, ¿cómo la creas?, ¿puedes hacer algo en el laboratorio y crear vida? Me consume el misterio de la preconcepción, ¿qué hace la vida en una estrella o una galaxia distante? Todo lo que vemos es inexplicable”.

Para él, estas preguntas vienen acompañadas de un temor a lo que sucede después, al tener 90 años está consciente de que en cualquier momento puede partir del mundo terrenal, por lo que siente una gran intriga por lo que hay en el más allá.

"A mí me gustaría que alguien regresara. No entiendo cómo las personas dicen, "tu abuelo está ahí, te agradece por la bebida fría que le diste". ¿De qué están hablando? ¿Por qué el abuelo diría eso? ¿Por qué no el abuelo, que lleva 100 años muerto, diría 'es muy bueno aquí, no tengas miedo de morir'? Nunca lo he escuchado, sí existe el miedo a la muerte".

Con el buen humor que lo caracteriza, William subrayó que pese a todos los misterios que nos rodean, la mayor intriga que tiene actualmente está dentro de su propia casa. "No entiendo por qué mi esposa me ama", mencionó entre risas.

Además de celebrar el estreno de la segunda temporada de Inexplicable en Latinoamérica (que se transmite los miércoles a las 20:10 horas en History Channel), participará en un evento ecuestre, cuyas ganancias serán donadas en su totalidad a causas altruistas.



Para continuar su carrera como cantante, también alista para este verano el lanzamiento de un nuevo disco titulado Love, death and horses. “Durante la pandemia colaboré con un amigo mío que es un gran poeta y un músico maravilloso, hicimos un disco con experiencias mías. Lo platiqué con él y lo escribimos juntos. Hay otros artistas que van a poner sus canciones al lado de las mías”, finalizó.