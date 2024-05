Persiste la exhibición de cigarros para venta en comercios de Tlaxcala, pese a estar prohibido

En Tlaxcala los comercios como tiendas de abarrotes, dulcerías, torterías y puestos semifijos mantienen la exhibición de cigarros para venderlos, a pesar que desde el pasado 15 de enero de 2023, en México, entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe mostrarlos en los puntos de venta.

Doble Vía No sólo es la edad, el cigarro también propicia la aparición de canas

Este Diario constató que en varios establecimientos exhiben los cigarros para comercializarlos, principalmente de manera unitaria en seis o siete pesos. Muchos puestos ambulantes en mercados y tianguis todavía desconocen las leyes vigentes.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Muchos puestos ambulantes en mercados y tianguis todavía desconocen las leyes vigentes. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Los consumidores lo buscan, por eso lo exhibo en la tienda. Nadie me ha dicho que no puedo hacerlo y no me han inspeccionado por eso, expresó la dueña de una tienda de carnes frías.

Local En Tlaxcala, plantean más protección a no fumadores

“Todas las mañanas vendo tamales, café, galleras, dulces y también cigarros; los clientes buscan los cigarros, por eso los vendo porque sí tengo ganancias al venderlos por pieza”, compartió una comerciante de un puesto semifijo que se encuentra afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En la tortería también me piden cigarros, por eso los exhibo. Cada quien es responsable de comprarlos y consumirlos”, respondió una empleada ubicada en la explanada del mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras

Te recomendamos: ➡️ Debe cambiar en Tlaxcala forma de vender el tabaco

De acuerdo con el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, las principales disposiciones son la prohibición total de toda forma de publicidad, promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta, la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina.

Puestos ambulantes exhiben los cigarros para venderlos de manera unitaria, pero está prohibido desde enero de 2023. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

En cuanto a la comercialización, establece que en los puntos de venta habrá impresa una lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco de acuerdo con las características publicadas.

Local Continúa la exhibición de cigarros para su venta en establecimientos

La Ley General para el Control del Tabaco prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto, paraderos de transporte, restaurantes y bares.

No dejes de leer: ➡️ Continúa la exhibición de cigarros para su venta en establecimientos

Al menos en paraderos de transporte público y en las calles este Diario constató que sí hay gente fumando sin ninguna restricción.

En la entidad la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, por medio de las tres gerencias ubicadas en Apizaco, Tlaxcala y Huamantla tiene la facultad de supervisar los comercios en cuanto a no mostrar los productos del tabaco para venderlos.

Además, los tlaxcaltecas pueden interponer sus denuncias ante la dependencia estatal para que los verificadores le den seguimiento.

ANTECEDENTE

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con la Ley General para el Control del Tabaco en Tlaxcala son cada vez más los espacios 100 % libres de humo de cigarrillos; en tanto, comercios y servicios colocaron zonas exclusivas para fumar, básicamente son espacios al aire libre.

Local En Tlaxcala pagarás hasta 20 mil pesos por fumar en lugares prohibidos

De acuerdo con el sector salud, el consumo de tabaco es responsable del 25 % de todas las muertes por cáncer a nivel mundial. Los fumadores tienen hasta 22 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en su vida que los no fumadores y uno de cada cinco fumadores de tabaco desarrollará enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El tabaco contiene nicotina que es altamente adictiva, contiene 69 carcinógenos y más de siete mil sustancias químicas. Algunas de las sustancias químicas asociadas con el humo del tabaco son: amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y varios agentes cancerígenos.

Los detalles: ➡️ Desacatan comercios la Ley contra tabaco

Otras sustancias químicas asociadas con el hecho de masticar o inhalar tabaco son, entre otras: anilina, naftaleno, fenol, pireno, alquitrán y 2-naftilamina.

Enero 2023, mes que entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco, que indica que no deben exhibirse los productos del tabaco para venta.